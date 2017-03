Ötven év színésznő pályafutás és 115 díj - köztük egy Oscar - után Helen Mirren már szeretne leállni, de nem tud.



- Az a fránya ambíció nem hagy nyugodni - panaszolja legújabb interjújában. – Folyton nyaggat, hogy miért nem csinálod ezt vagy azt, miért nem voltál elég jó, mikor fogsz már felnőni a feladathoz. Most már egy kis nyugalomra vágyom, komolyan mondom, elegem van saját magamból.



A fránya ambíció legutóbb arra késztette a színésznőt, hogy addig kapacitálja Vin Dieselt, amíg szerepet nem adott neki a Halálos imramban nyolcadik részében. A színésznő Jason Statham édesanyját alakítja, tehát valószínűleg szintén negatív karakter. Mirren nagyon élvezte a forgatást, csak azt fájlalta, hogy nem engedték vezetni, pedig szívesen beült volna valamelyik szuperautó volánja mögé.



(Fate of the Furious – hazai bemutató: 2017. április 13.)