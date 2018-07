Hegyi Barbara: "Anyukámnak fiatalon egyszerre kellett anyává és apává válnia"

A színésznő, akit először különleges hangja miatt nem vették föl a Színművészeti Főiskolára, majd egy évvel később pont amiatt mégis, már 23 éve tagja a Vígszínház társulatának. A magánéletben is "hosszútávfutó", Zoránnal csaknem másfél évtizede házasok. Kapcsolatukat tűzzel-vassal óvják a nyilvánosság elől, de Hegyi Barbara az Elviszlek magammal kamerái előtt most mégis mesélt közös életükről, a gyerekekről és saját szüleiről is.A színész elmondta DTK-nak, hogy édesanyjával és lányával, valamint női felmenőivel alkotott szoros véd- és dacszövetségébe nem könnyű férfiként beilleszkedni. Hogy Zoránnak ez mégis sikerült, az az énekes-dalszerző és a családtagok érzelmi intelligenciájának köszönhető. A mai napig abban a házban élnek, ahol Barbara felnőtt, és amelyet Zorán is a magáénak érez. Annak idején itt tartotta a színésznő filmszakmában dolgozó édesanyja a Jancsó-filmek összejöveteleit, most pedig már Barbara a vendéglátó. A forgatás idején épp 13 kolléganőjét készült megvendégelni; a Sógornők című darab alkotóit."Olyan környezetben nőttem fel, ahol kevés volt a férfi. Női rokonaim szenvedéllyel főztek és kártyáztak. Innen jött az étel szeretete. Az evés pedig alkalmakat teremt, és én emiatt szeretem" – mondta a műsorban. DTK egyik kérdésére pedig nevetve azt is hozzátette: "Zorán nem igazán segít a konyhában, de jobb is így".DTK kérdésére, hogy az idő múlását hogyan éli meg, így fogalmazott az 52 éves színésznő:"Én rendben vagyok, amíg nem vagyok akadályozva a szabadságomban és a mozgásomban. Miután mama vagyok, nem bánt, hogy mamákat kell játszanom. Egy színésznőnek amúgy is jót tesz, ha a saját koránál idősebb és fiatalabb szerepet is egyaránt játszania kell."Az Elviszlek magammal kamerái előtt meghatottan mesélt neves operatőr édesapjáról, valamint édesanyjáról, akinek az egyedülálló szülőség nehéz sorsával kellett fiatalon megbirkóznia."Anyukámnak fiatalasszonyként kellett egyszerre anyává ás apává válnia" – mondta a riporternek.Az, hogy a közös mesterségen kívül miért fűzi különleges kapcsolat Hegyi Barbarát Törőcsik Marihoz, hogymi volt az a nagyon kellemetlen momentum DTK korábbi tévéműsorában, amikor Hegyi Barbara Zoránnal közösen nyilatkozott, és milyen az a bizonyos tojásos nokedlis esetük, kiderül