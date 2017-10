Héder Barna távozik az M4 Sport éléről

November 1-el Héder Barna távozik az M4 Sport csatorna éléről és a vezérigazgató nemzetközi sportjogi tanácsadójaként folytatja munkáját.



Héder Barna 2016. február 1-én lett az M4 Sport csatornaigazgatója, akkor, amikor az MTVA-nak a legnagyobb sporttelevíziós kihívásokkal kellett szembenéznie.



A felmérések egy nagyon sikeres időszakot igazolnak vissza: az M4 Sport kiemelkedő image-dzsel rendelkezik, a labdarúgó EB közvetítés sorozata nézőcsúcsokat döntött, és ami ennél fontosabb, hogy ezeket a nézőket maximálisan ki is szolgálta. Az olimpia közvetítése egy teljesen új megközelítésből számolt be az eseményekről, a magyar sportolókat állította középpontba: a londoni két stábbal ellentétben tíz kamera és riporter járta az eseményeket, aminek köszönhetően megszólalt minden olimpikon. A riói olimpia közvetítésével egy felmérés szerint a nézők 88 százaléka volt elégedett, az idei vizes vb közvetítése pedig újabb felejthetetlen élményekkel ajándékozta meg a hazai sportrajongókat.



– A vállalt feladatot elvégeztem, szeretem az új kihívásokat, ezért kértem az M4 Sport csatornaigazgatói felmentésemet és egy kötetlenebb munkakör biztosítását. Most egy olyan időszak következik, amelyben a csatornának nem az én habitusomra, vezetési elképzeléseimre van szüksége, és ez a csatorna sikeres működésének rovására mehet – mondta Héder Barna.



– Amikor felkérésemre Héder Barna átvette az M4 Sport vezetését 2016. elején, teljes körű felelősséget és döntési jogkört kért és kapott az ország legnézettebb sportcsatornája előtt álló nagy feladatokhoz, és sikeresen helytállt. Köszönöm az M4 Sport élén végzett munkáját! – mondta Vaszily Miklós, az MTVA vezérigazgatója, aki felkérte Hédert, hogy a jövőben vezérigazgatói tanácsadóként segítse a munkáját.



Az M4 Sport csatornaigazgatója november 1-jétől Székely Dávid, aki a közelmúltig vezető szerkesztőként szervezte a csatorna munkáját.