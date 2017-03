Héder Barna szerint vesztes pozícióból indult amikor elvállalta a Maradj talpon! vezetését

Héder Barna örül, hogy a Maradj talpon! új műsorvezetőjeként egy közkedvelt, több éve képernyőn lévő műsorral térhetett vissza a szórakoztató televíziózás világába.Héder Barna a Maradj talpon! március 10-i adásában mutatkozott be a Duna televízióban hétköznapokon látható kvízműsor új játékmestereként. Az MTI-nek elmondta: "a képernyős televíziózás szempontjából a vetélkedőműsor maga a kánaán" és örül annak, hogy most megadatott számára ez a lehetőség.Megjegyezte: tisztában van azzal, hogy Gundel Takács Gábor távozásával valaki olyannak lépett a helyébe, aki öt és év fél év alatt a Maradj talponnal! a nézők családtagjává vált.

Ilyen szempontból egy kicsit vesztes pozícióból indulok, de remélem, egy idő után engem is megkedvelnek a nézők

- tette hozzá.

Felidézte, hogy a felkérést örömmel fogadta el, bár "itt nemcsak a három nap felvételről van szó, ami reggel 9-től este 8-ig is eltarthat, azzal nagyon jól elboldogulok, hanem a műsorra való felkészülés visz el nagyon sok energiát". Egy-egy adásra ugyanis 800 kérdésből kell felkészülnie.Az adások felvétele alatt nagyon kell koncentrálnia, mivel sokszor egy pillanat alatt kell eldöntenie, hogy a képernyőn megjelenő válaszhoz hozzáadja-e a plusz információt. "Ez komoly mérlegelést kíván meg, ezért is kell felkészültnek lenni minden kérdésből" – hangsúlyozta.Héder Barna szerint a játék kikapcsolja az embert.

Néha az az érzésem, sokan azt hiszik, hogy játszani ciki, mert mégiscsak felnőttek vagyunk, játszani pedig a gyerekek szoktak

- mutatott rá.Elmondta, hogy két új szlogent - "Játszani jó!" és "A játék nem csak a gyerekeké" - vezetett be a műsorba. "Ezt a két szlogent maximálisan komolyan is gondolom" - emelte ki.A műsorvezető szeret társasjátékozni, ami szerinte kitűnő elfoglaltságot nyújt a felnőttek számára is. Beszélt arról is, hogy egyetemista kora óta gyűjti a társasjátékokat. "Alig várom, hogy nagyobbak legyenek a gyerekeim, hogy velük is el tudjak kezdeni játszani " - hangsúlyozta.Héder Barnának nem kellett sokat várnia, hogy megtapasztalja, milyen érzés, amikor a vetélkedő egyik tehetséges játékosa elviszi a 25 millió forintos főnyereményt: a már rögzített adást hamarosan láthatják a Duna nézői is.A változatos kérdéseiről ismert, feszes tempójú vetélkedő a közmédia egyik legnézettebb műsora, több mint öt éve van képernyőn. Az új feladat mellett Héder Barna továbbra is változatlanul az M4 Sport csatornaigazgatójaként erősíti a közmédiát.Maradj talpon! című műsor folyamatosan várja a játékosok jelentkezését, az ezzel kapcsolatos információk a http://www.mediaklikk.hu/vetelkedo/ oldalon olvashatók.