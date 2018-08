HDR OLED kijelzős csúcskészüléket mutatott be a Sony Mobile az IFA-n

A Sony Mobile Communications („Sony Mobile") legújabb zászlóshajója, az Xperia XZ3 bejelentésével folytatja új generációs Xperia készülékei mérnöki és formatervezési evolúcióját, mely okostelefon a Sony évtizedeken keresztül felhalmozott, a televíziókra, a fényképezőgépekre, a hangfalakra, a fej-és fülhallgatókra és a videojáték-konzolokra is kiterjedő szakértelmét sűríti egy vékony és modern formavilágba.„Az új XZ3 csúcskategóriás készülékünk nem csupán gyönyörű, de a Sony legmodernebb hang- és képtechnológiáival is rendelkezik, melynek köszönhetően a felhasználók a lehető legjobb minőségben, a készítők szándékainak megfelelően élvezhetik kedvenc tartalmaikat okostelefonukon keresztül." – nyilatkozta Hideyuki Furumi, a Sony Mobile Communications globális értékesítési elnöke és ügyvezető alelnöke.A díjnyertes Sony BRAVIA OLED televíziók technológiáját felhasználó Xperia XZ3 egy 6"-os, 18:9 képarányú QHD+ felbontású OLED kijelzővel büszkélkedhet, mely mélyebb feketéket, nagyobb kontrasztot, élesebb képeket és élénkebb színeket biztosít számodra kedvenc filmjeid és tartalmaid nézéséhez. Sőt, az X-Reality™ for mobile technológia még az SDR tartalmakat is közel nagy dinamikatartományúra (HDR – High Dynamic Range) javítja, így még az online videókat is kiváló minőségben, nagyobb felbontással, szélesebb spektrumú színtartománnyal és jobb kontrasztaránnyal élvezheted.A magával ragadó élményt a Sony-tól megszokott prémium hangminőség csak tovább fokozza. Az S-Force Front Surround Sound sztereó hangszórópár még erőteljesebb lett, elődénél 20%-kal hangosabban szól, míg kedvenc zenéidet Hi-Res Audio minőségben hallgathatod úgy, ahogy azt az előadó megálmodta. A készülék továbbá a tömörített zenefájlokat is közel Hi-Res Audio minőségűre javítja a DSEE HX jóvoltából, az LDAC technológia pedig vezeték nélküli fej- és fülhallgató használata esetén biztosít kitűnő hangminőséget.Mindemellett a Dynamic Vibration System rezgési funkcióval érintés útján is átélheted kedvenc a filmjeidet, játékaidat és zenéidet, melyek így valósággal életre kelnek a kezeid között.A mindkét oldalon hajlított 3D üveg felület és az OLED kijelző tökéletes egysége egy vékony, elegáns keret nélküli kialakítást eredményez, melyen a fény minden szögből gyönyörűen tükröződik vissza. A közel keret nélküli testnek és az azt átölelő, megnövelt, 18:9-es képarányú kijelzőnek köszönhetően az XZ3 kényelmesen simul a tenyér formájához.A vékonyított készülék nem csupán jól néz ki, a 3 mm-es alumínium fém keret, a Corning® Gorilla® Glass 5 borítás, valamint az IP65/IP681 védettség a fokozott védelemről is gondoskodik. A ellenállhatatlan megjelenést pedig három csodaszép szín2, a fekete (Black), a fehérezüst (White Silver) és a mélyzöld (Forest Green) biztosítja.Az XZ3 továbbá egy teljesen új felhasználóbarát kezelőfelülettel, a Side sense funkcióval is bővült, ami mesterséges intelligencia segítségével biztosít könnyű és egyszerű hozzáférést kedvenc alkalmazásaidhoz. Csak koppints duplán a készülék bármelyik oldalára, és a funkció megjósolja, majd egy könnyen elérhető helyen meg is jeleníti a számodra legszükségesebb alkalmazásokat, anélkül, hogy görgetned kellene. Nagy méretű kijelzője ellenére így az XZ3 könnyed egykezes használatot biztosít.Az új Smart launch funkcióval ezentúl biztosan nem maradsz le a váratlan pillanatokról, hisz vízszintesen tartva a készülék azonnal előkészíti a kamerát a mesterséges intelligenciának köszönhetően. A „kiváló automatikus" fotómóddal és a mosolyfelismerővel rendelkező Predictive Capture, valamint a Predictive Autofocus szintén mesterséges intelligenciát használó funkciók melyekkel a legjobbat hozhatod ki az XZ3 kamerájából . Mindemellett a készülék Motion Eye™ kamerájával természetesen az olyan egyedülálló képalkotói technológiák is elérhetőek, mint a 4K HDR videorögzítés és a másodpercenként 960 képkockát , akár Full HD minőségben rögzítő szuperlassítás.A 19 megapixeles fő kamerát egy kategóriájában kiemelkedő 13 megapixeles előlapi szelfikamera egészít ki, mellyel az új bokeh és a szépségeffektet használva még gyönyörűbb szelfiket készíthetsz portré módban. Továbbá a 3D készítő (3D Creator) alkalmazás is egy új funkcióval bővült: a szkennelés során ezentúl az arckifejezések megörökítése is lehetséges, mind az elő-, mind a hátlapi kamerával.Az Xperia XZ3 teljesítményét az élvonalbeli Qualcomm® Snapdragon™ 845 mobil platform teszi lehengerlővé, mellyel akár a világ leggyorsabb, másodpercenként 1,2 Gigabit letöltési sebessége is elrhető lehet. Sőt, a garantált egész napos szórakozás érdekében fokozott akkumulátor-igénybevétel esetén olyan Xperia funkciók lesznek segítségedre, mint a Smart Stamina, a Stamina üzemmód, a Battery Care3 és a Qnovo Adaptive Charging (Qnovo adaptív töltés), melyek tartósan növelhetik az akkumulátor élettartamát Természetesen kiegészítők széles választéka is érkezik a XZ3-hoz, többek között a készülékkel megegyező színű Sytle Cover Touch (SCTH70) és Style Cover Stand (SCSH70) is. További tartozékok:Az Xperia XZ3 2018. október 5-én válik elérhetővé a kijelölt csatornákon világszerte, a készüléken pedig az elsők között a új Android™ 9.0 („Pie") operációs rendszer fut majd.Az új készülékre előrendelési akció indul a kiválasztott csatornákban szeptember folyamán, melynek keretein belül az előrendelők több mint 20 000 Ft értékű, PlayStation® 4 Call of Duty®: Black Ops 4 videojátékot kapnak ajándékba.4 Az Xperia XZ3 előrendelhető lesz a kiemelt csatornákban: a Telekom, Telenor, Media Markt, Euronics, Sony Center üzleteiben, valamint az Extreme Digital és az EMAG kínálatában és további partnereknél.