Hazánkban is tetőfokára hágott a trutyi-őrület - Hódit a slime

Akik a 90-es években voltak gyerekek a Tamagochira, a Tetrisre vagy épp a furán pislogó színes Furby-kre gondolnak vissza nosztalgikus hangulatban, a 2000-es években a videojátékozás volt igazán menő, és ezt követte számos online játék, amit akár már telefonról is lehetett nyomkodni. Tavaly izgalmas változás volt, hogy mindenki fidget spinner-lázban égett, és idén is egy kézzel fogható játékért vannak oda a gyerekek. Meglepő, de az abszolút kedvenc most éppen a ragacsos, csúszós, színes slime.

Labancz Dániel gyermekpszichológus szerint a válasz egyszerű.

„Valószínűleg ugyanazért szeretik, amiért más hasonló, a gyerekek körében végigsöprő őrületet - mert épp ez a trendi, az új, a divat. Ilyen volt néhány hónapja a fidget spinner is, de a mai felnőttek saját gyerekkorukból is kapásból fel tudnak idézni ilyeneket. A különbség talán csak annyi, hogy a mai trendek sokkal virálisabban terjednek, mint korábban, ugyanis a kamaszok rengeteg időt töltenek olyan online platformokon, amelyek lehetővé teszik egy ilyen játék-őrület villámgyors elterjedését.



Bizonyára benne van az újdonság ereje, kamaszok esetében talán még az a polgárpukkasztó faktor is, hogy ezekkel - különösen a slime-mal - eléggé ki tudják borítani a felnőtteket.Ugyanakkor azért a slime sem teljesen új dolog. Gondoljunk csak A Pál utcai fiúkra, akik mint közismert egész álló nap rágták, gyúrták és nyomkodták a gittet, hogy az ki ne száradjon. Végül meg is kapták ezért a magukét Rácz tanár úrtól, aki feloszlatta a gittegyletet"

– mondta el a szakértő.

A családi játék olyan közös élmény, amely úgy enged együtt lenni azokkal, akiket szeretünk, hogy a tevékenység, a játék csak önmagáért való. A gyurmázás, a festés, azaz a kreatív játékok - mint amilyen a slime elkészítése is lehet adott esetben - az alkotó gondolkodást serkenthetik, és hozzásegítenek az elvontabb dolgok megértéséhez

– tette hozzá a gyerekpszichológus.