Hazai zenészek legőrültebb kiegészítői

Űrfelszerelés, hosszú fekete paróka, több kilós rockerbakancs, rózsaszín dekorgumiból készült ruha - ezek lehetnének akár egy szürreális álom részletei is. Pedig a felsorolt darabok egytől-egyig hazai zenészek, Varga Viktor, Bocskor Bíborka, Takács Csaba és Polgár Odett gardróbjának legmeghökkentőbb elemei.Varga Viktort bevallása szerint soha nem érdekelte a közvélemény, különc öltözködése is jól mutatja ezt. Legújabb őrülete egy saját maga tervezte űrruha, amin egy éve dolgozik.- Az űrruha az első videoklipemhez készül. Azt képviseli majd, hogy az a kicsit visszafogottabb út, amelyre ráléptem, bár magányos, de világot rengető, bárhova el tudok jutni, akár a világűrbe is. Jelképezi továbbá azt is, hogy újra egymásra találtunk Cinthyával, még ha a világűrben vagyok, akkor is visszatalálok hozzá, mert van egy oxigénkábel, amely összeköt bennünket, és amelyen keresztül együtt lélegzünk.

Bocskor Bíborka jelenleg egy hosszú, fekete parókával tudja legjobban kifejezni lelki mondandóját.- Érdekes, ahogy ez a jelmez felszabadít. Egy olyan divinikus nőszemélyt akarunk megmutatni, aki megtalál egy tengert, benne egy szigetet, és ott rátalál saját magára. Azért próbálom meg ennyire elemelni a valóságtól, mert azt tapasztalom, hogy így ez a megtalált pillanat akár mindenkié is lehet.

Holdjáró, több kilós rockerbakancsai nélkül Takács Csaba rockzenész ma már egy lépést sem tesz, egész rajongóserege lett a különc cipők tulajdonosának.- A cipőt látva sokan először meghökkennek, szemöldököt ráncolnak vagy éppen megállítanak, hogy megnézhessék, de már egyre több embernek tetszik a különleges darab. A nem mindennapi design miatt fogott meg ez a stílusú cipő és persze az sem volt utolsó szempont, hogy hozzám tesz legalább hét centit. Edzésnek sem utolsó, egy pár bakancs legalább hat kilót nyom.

Odett szerint nem a ruha teszi az embert, hanem éppen fordítva, de mivel divattervezőnek tanult, nem tud kibújni a bőréből, folyton keresi a különleges ruhákat, kiegészítőket.- Érdekel a grafika, a festészet, a divat, ezért folyamatosan figyelem az itthoni képzőművészeket, így jött velem szembe Macovei Kittinek a diplomakollekciója is. A kollekció része volt egy rózsaszín dekorgumiból és hosszú, csillogó szálakból álló ruha formájú dolog is, amelybe egyből beleszerettem, így egy fellépés erejéig meg is kaptam. Továbbra is nyitott szemmel járok, hátha adódik még egy hasonló lehetőség.

A magyar zenészek kreativitását látva, az amerikai popikon, Lady Gaga labdába sem rúghat extrém öltözeteivel, pedig Pásztor Anna bravúros jelmezeiről még csak nem is beszéltünk...