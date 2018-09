"Hazafiatlan" - mondják többen az első Holdra szállásról szóló filmről

Neil Armstrong amerikai űrhajós családja visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint hazafiatlan az első Holdra szállásról szóló First Man című film, mivel nem mutatja be az amerikai zászló elhelyezését a Holdon.A szerdán kezdődött velencei filmfesztiválon tartották Damien Chazelle alkotásának a világpremierjét, a kritikusok körében a film nagy tetszést aratott, sokan úgy tekintenek rám mint jövő évi Oscar-esélyesre.Az amerikai mozikban csak októberben fogják bemutatni a filmet, de többen, köztük Marco Rubio republikánus szenátor is bírálta, hogy kimaradt a filmből az amerikai zászló kitűzése a Holdon. Rubio egyenesen "totális őrültségnek" nevezte a mulasztást."Az amerikai emberek fizették a missziót, amerikaiak építették a rakétákat, amerikai technológiával és amerikai űrhajósokkal" - írta a szenátor Twitter-üzenetében."Egyáltalán nem érezzük úgy, hogy Amerika-ellenes lenne a film, ellenkezőleg" - írták Neil Armstrong fiai, Rick és Mick hétvégi közleményükben, amelyet James Hansennel, a First Man forgatókönyvírójával közösen adtak ki.Hangsúlyozva, hogy a film középpontjában apjuk személyes története áll, azt írták: "ez a történet emberi, és univerzális". Természetesen ünnepli az amerikai teljesítményt. És ünnepli az egész emberiség teljesítményét, ahogyan a Neil és Buzz Aldrin által a Holdon hátrahagyott tábla is tette - fogalmaztak. "Bátorítunk mindenkit arra, hogy nézze meg ezt a csodálatos filmet és saját szemével győződjön meg róla" - tették hozzá.Damien Chazelle és az Armstrongot alakító Ryan Goslin is visszautasította a vádakat, és cáfolta, hogy politikai okból hagyták ki a zászló kitűzésének jelenetét. "A filmben bemutatom, amint az amerikai zászló a Hold felszínén áll, de a zászló elhelyezése csak egyike az Apollo-11 Hold-misszió momentumainak, amelyre nem kívántam összpontosítani. A kérdésre, hogy ez egy politikai nyilatkozat-e, a válaszom, hogy nem" - fogalmazott a rendező.A célom a filmmel az volt, hogy a nézőkkel megosszam az amerikai Hold-misszió eddig nem látott, nem ismert aspektusait - különösen Neil Armstrong személy történetét, azt, hogy mit gondolhatott és mit érezhetett azokban az órákban" - írta.