Havazott Székelyföldön, megnyitják a Madarasi Hargita egyik pályáját

A román meteorológiai szolgálat honlapján közölt adatok szerint a hóréteg vastagsága Székelyföldön helyenként a 30 centimétert is megközelíti. Így Bodzafordulón 27, a Lakóca csúcson 26, a Bucsin tetőn 23, Kézdivásárhelyen 15 centiméteres hóréteget mértek a kora délutáni órákban.



A Madarasi Hargita síközpont a honlapján közölte, hogy a sípályákra húsz centiméter hó hullott, és a tervezettnél mintegy tíz nappal korábban, már a hétvégén elkezdődhet a síszezon a Hargitán. A síközpont üzemeltetői már november 30-án elindítják a Kicsi Súgó elnevezésű, újonnan felszerelt, tányéros felvonót, amely a korábbi, gyermekeknek szánt felvonót váltja. A december 1-jei román nemzeti ünnep miatti hosszú hétvégére egyelőre a Kicsi Súgó felvonó működtetését ígérik biztosra, de nagy erőkkel dolgoznak a Kicsi Mihály pálya kialakításán is.



Mint közölték, nem ez az egyetlen fejlesztés a mintegy 6 km hosszúságú sípályarendszeren: ettől a szezontól kezdődően naponta 18 és 21 óra között esti sízésre is lesz lehetőség, ugyanis kivilágítják a Kicsi Súgó, valamint a Kicsi Mihály pályákat.