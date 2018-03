Hatszámjegyű összeget ajánlottak a szexért Pintér Tibornak

Vitathatatlan, hogy nők ezrei rajonganak Pintér Tiborért. A Nemzeti Lovasszínház 44 esztendős igazgatója legutóbb a Zámbó Jimmy életéről szóló musicalben jelent meg hiányos öl­tözékben a színpadon, hölgy­rajongói legnagyobb örömére -A népszerű színész az utóbbi évtizedekben már hozzászokott a gyengébbik nem intenzív figyelméhez, azonban akadt olyan felkínálkozás, ami a sokat látott színészt is lesokkolta.– A szakmámmal jár, hogy számtalan levelet kapok hölgyrajongóktól, akik randevúzni vagy egyéjszakás kalandot akarnak velem, sőt lánybúcsúra is kértek már tőlem chippendale show-t. Azonban akadt korábban egy idősebb hölgy, aki na­gyon intenzíven nyomult. Mindenáron meg akart velem ismerkedni, ajándékokkal és ázsiai egzotikus utazásokkal akart elhalmozni, sőt 300 ezer forintot is felajánlott, ha vele töltök egy éjszakát. Lássuk be, játékszert akart belőlem csinálni, akivel mindenhol felvághat, de én ebbe nem voltam hajlandó belemenni, nem fér bele az értékrendembe – mesélte Pintér Tibor , aki jelenleg boldog párkapcsolatban él kedvesével, a 20 éves Fridával.