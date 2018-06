Hatodjára rendezték meg a Woodstock az Ugaron fesztivált Ópusztaszeren

Az Anna and the Barbies zenekar szervezésében idén immár hatodik alkalommal rendezik meg a Woodstock az Ugaron elnevezésű fesztivált az ópusztaszeri Akhal Ménes területén július 4-től 7-ig. A fesztiválon lesz zene, irodalom, film, tehetségkutató, koncertet ad mások mellett a Vad Fruttik, a Supernem, a házigazda Anna and the Barbies, a Péterfy Bori Ú Love Band, a Hiperkarma, a 30Y, az Ivan and the Parazol, a Jónás Vera Experiment, a SoeriiÚPoolek, az Elefánt, a NAZA, az Apey and the Pea, Hangácsi Márton, Frenk, a Mörk, a Grand Mexican Warlock, a Qualitons, Antonia Vai, a Maszkura és a Tücsökraj és lesz Random Trip is - közölték a szervezők az MTI-vel.



Mint írták, a rendezvény a zenekar rajongótáborából, egy kevesebb mint száz fős csapatból nőtte ki magát egy többnapos összművészeti és egyben ökobarát fesztivállá, amely egy festői hangulatú természetvédelmi területen rendezkedik be.



A Woodstock az Ugaron tizenhárom helyszínén több mint száz program várja a látogatókat. Lesz csillagösvény, filmvetítés, irodalmi sátor, zenei workshopok, kézműves programok, bemutatkoznak a helyi termelők, gazdag lesz a gasztronómiai kínálat. A jurtaszállások, a kemping, a tó, az árnyas, erdős területek és a ménes is a rendezvény szerves részét képezi. "Célunk kiragadni a tömeget az elektronika fogságából, és felemelni a fejeket a telefonokból interaktív programokkal, az offline közösségi lét újra átélésével" - idézte a közlemény Pásztor Annát, a fesztivál háziasszonyát. Mint mondta, a leszakadást telefonparkolóval szeretnék elérni, kihelyeznek "No selfies" feliratú táblákat is és korlátozzák a koncerteken a videózást.



A fesztivál sajátossága ugyanis felhívni a figyelmet az emberi kapcsolatok fontosságára. A fesztiválon esténként három koncert lesz a Puszta Nagyszínpadon. A második legnagyobb, fedett színpad egy jurta belsejében kapott helyet, és háromszáz fő befogadására alkalmas. A központi jurtában lesz a fedett kisszínpad, amelyen esténként tábortűz mellett egy-egy ismert magyar rocksztár ad "egyszálgitáros", csendes-ülős akusztikus koncertet. A diszkó a hajnalig tartó bulik helyszíne, de lesz chill out zóna is, egy csendes eldugott sziget az erdő közelében, jógával, chill zenével, baba-mama sarokkal, masszázzsal és spirituális feltöltődési lehetőségekkel.



A szervezők nagy figyelmet fordítanak a környezetvédelemre: a látogatók kedvező áron léphetnek be az ópusztaszeri Csillagösvény Útvesztő Öko-élményparkba. Az irodalmi programok keretében íróakadémiás fiatal tehetségek mutatkoznak be, a filmes programok között olyan hazai és nemzetközi zenei témájú alkotásokat vetítenek le, mint a Woodstock című dokumentumfilm, a Jack White és Jimmy Page szereplésével készült It Might Get Loud vagy a Pink Floyd-féle The Wall.



A hazai zenei témájú filmek között lesz a Napozz Holddal (Kispál és a Borz), a Quimby-koncertfilm és az Anna and the Barbies dokumentumfilm-mozija, az Álmatlan. Idén első alkalommal tehetségkutatót is rendeznek a fesztiválon a Tálentum színpadon. A szervezők június 27-ig várják azon legfeljebb tízfős társulatok, zenekarok, csapatok, művészeti műhelyek jelentkezését, amelyek meg akarják mutatni tudásukat.