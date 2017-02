Határfal és bevándorlók - senkit nem kímél a VIASAT6 új sorozata

Határkerítés van, politikai korrektség viszont semmiképpen sincs a Family Guy alkotóinak új sorozatában, amely bemutatásakor valószínűleg még Donald Trumpnál is kiverte a biztosítékot. A mexikói-amerikai határon játszódó Mexiforniát márciustól végre a magyar nézők is láthatják a VIASAT6 műsorán.



Fal a mexikói határon, bevándorlás-ellenes törvény, drogcsempészet és persze politika minden mennyiségben – a Family Guy alkotói, Mark Hentemann és Seth MacFarlane új animációs sorozatukban sem kímélik az amerikai társadalmat. Ha pedig azt is hozzátesszük, hogy a Mexifornia (Bordertown) egy fiktív városban játszódik az amerikai-mexikói határon, könnyű elképzelni, hogy a provokatív rajzfilm miért verte ki olyan sokaknál a biztosítékot az Egyesült Államokban.



Az animációs sorozat két családról szól, akik egy sivatagi városkában élnek a határ közvetlen közelében. Míg azonban a vaskalapos határőr, Bud Buckwald nem sok mindent tud felmutatni, szomszédja, a tíz éve az Egyesült Államokban élő Ernesto Gonzalez már sikeres vállalkozó.



A pikáns komédiában nemcsak a kulturális különbségek, hanem olyan aktuális témák is előkerülnek, mint az illegális bevándorlás, és az Egyesült Államokban élő mexikóiak helyzete. Arra azonban valószínűleg még a készítők sem gondoltak, hogy néhány ötletük később az elnökválasztási kampányban is előkerül.



- A sorozatot 2015-ben kezdtük el gyártani, de esküszöm, hogy amikor elkezdődött Donald Trump elnökválasztási kampánya és szóba hozta a falat a határon, azon viccelődtünk, hogy őt is feltüntetjük a stáblistán - mesélte a kezdetekről Lalo Alcaraz, a sorozat egyik írója.



Mexifornia március 9-től minden csütörtökön 22:30-kor a VIASAT6 műsorán!



Szinkronhangok:



BUD - Bácskai János

ERNESTO - Seder Gábor

J.C. - Vári Attila

Becky - Kiss Anikó

Janice - Kiss Erika

Sanford - Dévai Balázs

Gert - Tóth Szilvi



Magyar szöveg: Pozsgai Rita, Kwaysser Erika

Hangmérnök: Patkovics Péter

Gyártásvezető: Bogdán Anikó

Szinkronrendező: Balog Mihály