Hatalmas veszekedés előzte meg Friderikusz távozását a Music FM-től

Kínos a csend, hogyan és miért távozott Friderikusz Sándor a Music FM rádiótól. A Bors hírei szerint a rádiós kiabált a csatorna vezetőjével. Hiába nem hallgatták a műsorát, ő nem akart változtatni a tartalmán.Talányosan fogalmazott március 4-én Friderikusz Sándor, amikor elbúcsúzott a Music FM hallgatóitól. „Nem tudom megmondani, hogy jövő vasárnap ezen keretek között tudunk-e még találkozni. Re­mélem, igen. Rajtam nem fog múlni" – mondta, majd megköszönte kollégái eddigi munkáját, illetve közölte, hogy a zenei szerkesztő, Soós Edwin már nem a csapatuk tagja.Ezután pénteken a csatorna hivatalosan is közölte, hogy megszűnt Friderikusz műsora - idézte fel a portál.Igaz, a közleményben semmivel nem indokolta a rádió vezetősége a műsor hirtelen befejezését, a Bors megtudta, heves vita előzte meg a „mindig újító alkotó" távozását.– A szakmában köztudott, hogy Fridi mennyire kiáll a saját elképzelése mellett. A műsora valóban nagyon színvonalas volt, de nem igazán illeszkedett a Music FM hallgatóihoz, akik főleg a fiatalabb korosztályhoz tartoznak.A lap úgy tudja, hogy a rádió vezetőjével ez ügyben beszélgetett egy budapesti luxushotel halljában, ám egy idő után a beszélgetés vitába, majd pedig veszekedésbe csapott át.Állítólag annyira kiabált a műsorvezető, hogy a szálloda alkalmazottainak is közbe kellett lépniük – mesélte a Borsnak a neve elhallgatását kérő informátora, aki biztos benne, hogy ezután döntöttek a műsor megszűnése mellett.De hogy Friderikuszt rúgták ki, vagy ő mondta, hogy nem kíván tovább a csatornával dolgozni, azt nem tudni. A munkatársak összezártak. A kollégák csak egymás közt pusmognak a kínos ügyről, de nyilatkozni senki nem akart.A Bors a történtekről szerette volna megkérdezni a Music FM vezetőit is, de kérdésünkre lapzártánkig nem kaptunk választ, és Friderikusz Sándor sem vette fel egész nap a telefonját.