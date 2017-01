Hatalmas sikerrel folytatódott Mága Zoltán újévi gálaestje Bécsben

Ausztria legnevesebb művészeivel és világhírű operaénekesekkel folytatódott Mága Zoltán Budapesti Újévi Koncertje az osztrák fővárosban, január 6-án pénteken. A hegedűművész harmadik alkalommal is teltház előtt rendezte meg újévköszöntő gálaestjét a zene fellegvárának nevezett Wiener Konzrethausban, Bécsben. A publikum vastapssal, állva köszönte a Prima Primissima-díjas hegedűművészt és sztárvendégeit. Az ünnepi gálaesten fellépett a számos nemzetközi operett-verseny megnyert, opera, operett és musical szerepekben egyaránt tündöklő Iva Schell, a IX. Budapesti Újévi Koncerten hatalmas sikert aratott világhírű olasz szoprán, Elisa Balbo, a német-iráni színész-énekesnő, Marjan Shaki, az európai musical színpadok főszerepeiből ismert osztrák sztár, Mark Seibert, valamint a neves bariton, Daniel Serafin.



Mága Zoltán már harmadik alkalommal, ismét hatalmas sikerrel rendezte meg újévi koncertjét az operett fővárosának is nevezett Bécsben. Európa egyik legrangosabb koncerttermében a közönség felállva, vastapssal fogadta a hegedűművész virtuóz számait. A Prima Primissima-díjas hegedűművész ünnepi beszédében úgy fogalmazott: a Bécsi Újévi Koncert "hazájában" nem kis kihívás újévköszöntő gálát színpadra állítani a zeneértő nagyérdeműnek, ezért megtisztelőnek nevezte, hogy már harmadik alkalommal is telt ház fogadta a zene európai fővárosának legszebb koncerttermében.



- A klasszikus zene géniuszainak, a legnagyobb és leghíresebb zeneszerzők szülővárosában sikerült hagyományt teremtenünk, annak ellenére, hogy Bécsben már közel nyolc évtizede rendezik meg a világ legpatinásabb újévköszöntő gáláját - mondta Mága Zoltán. - Bécs közönsége megmutatta, hogy a Budapesti Újévi Koncert világsztárokat felsorakoztató igényes és kifinomult színvonala méltó arra, hogy a zene fővárosában is hagyományt teremtsen - tette hozzá.



A világhírű olasz szoprán, Elisa Balbo, akit generációja egyik legjobb operaénekeseként jegyeznek, megtisztelőnek nevezte, hogy Budapest után Bécsben is felléphetett Mága Zoltán újévi gálaműsorában. Andrea Bocelli legkedveltebb énekpartnereként is ismert olasz operaénekes azt mondta, a magyar hegedűművész előadásaival olyan miliőt teremt, amely kitárja a világot a hallgatóság előtt, és a zene szárnyán egy csodálatos utazásra kelhet a közönség.



Iva Schell nemzetközi hírű német-horvát származású énekes, az Oscar-díjas színész Maximilian Schell özvegye azt mondta: lenyűgöző, ahogyan Mága Zoltán érzelemdúsan kommunikál játékával és magával ragadó az a lenyűgöző színpadkép, amely kíséri előadását. Megjegyezte, a koncertfelvételek nem tudják visszaadni azt az érzelmes hangulatot, amely koncert közben nem csak a nézőket, hanem magukat az előadókat is megérinti, ezért nagyon büszke rá, hogy a bécsi közönség előtt első ízben éppen Mága Zoltán hegedűművész koncertjén szerepelhetett.



Ausztria egyik legjobb musical színésze, az európai musical színpadok főszerepeiben tündöklő előadó, az osztrák zenész színházak ünnepelt sztárja, Mark Seibert nagy örömnek és megtiszteltetésnek nevezte, hogy a monumentális budapesti show után Bécsben, a hazai közönsége előtt is énekelhet Mága Zoltán koncertjén. Mark Seibert azt mondta: Mága Zoltán Európa egyik legnagyobb hegedűművésze és minden előadó számára megtiszteltetés, ha egy színpadon állhat a hegedűvirtuózzal, és a csodás zenekarának kíséretében énekelhet. A harmadik bécsi Budapesti Újévi Koncert gálaműsorában a rangos szólistákat a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekar kísérte Cser Ádám vezényletével.



Az este házigazdája, az osztrák operaénekes, Daniel Serafin felidézte: január elsején Magyarországon ő is látta a IX. Budapesti Újévi Koncertet, és bártan állítja: korunk legnagyszerűbb operaénekesei soha nem látott produkciókkal és világszínvonalú műsorral ajándékozták meg a 13 ezer fős ünneplő publikumot. Hozzátette: mint a magyar közönség, a bécsi publikum is üdvrivalgással fogadta a virtuóz műveket, a látványos és igényes produkciókat.



A Budapesti Újévi Koncert januárban Amerikában is hódító útjára indul. Mága Zoltán a bécsi koncertje után három nappal már az Egyesült Államokban folytatja az újévi gálaműsorát: Florida állam legnagyobb színháztermeibe 15 állomásos koncertsorozat keretében viszi el a Budapesti Újévi Koncert hangulatát. Ősszel az USA más tagállamaiban is rendez gálaműsort, ugyanis a New York-i Carnegie Hallban és a Lincoln Centerben adott fergeteges koncertjei óta visszavárják a hegedűművészt Amerika legpatinásabb hangversenytermeibe.



Mága Zoltán a most zajló, Hegedűvel a világ körül című turnésorozatának keretében Amerika és Ázsia legnagyobb színpadain szólaltatta meg hegedűjét. Ebben az évben és jövőre Ausztrália, Új-Zéland, Japán, Dél-Korea és az Egyesült Államok neves koncerttermeiben lép majd fel. Amerika legnagyobb közszolgálati televízió-társasága, a 110 millió nézővel és 35 millió internetes követővel büszkélkedő PBS, Zoltan Mága: From Budapest With Love címmel két évvel ezelőtt önálló show-műsort készített a hegedűművésszel. A nagy sikerre való tekintettel már több mint 1000 alkalommal sugározták és eddig több mint százmillióan látták a tagállamokban. A PBS-szel kötött exkluzív szerződés értelmében 2017-ben készül Mága Zoltán második önálló amerikai showműsora, amelyet Magyarországon forgat majd a művésszel a televízió.



A magyar és az osztrák publikum pedig jövőre is számíthat arra, hogy egy világszínvonalú gálaesten Mága Zoltánnal és sztárvendégeivel köszöntik az új évet. 2018 január 1-jén a X. jubileumi Budapesti Újévi Koncertjét rendezi meg a hegedűművész, amelynek különleges műsorát a bécsi közönségnek is elviszi majd.