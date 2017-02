Hatalmas nézettséggel ment a Super Bowl

A New England Patriots győzelmével véget ért Super Bowl 113,7 milliós nézettséggel ment az USA-ban, írta a Hollywood Reporter. Ebben már benne van, aki a Fox weboldalán követte élőben a meccset (1,7 millió ember), illetve az a 650 ezer amerikai honpolgár, aki spanyolul nézte a Fox Deportes tévén - írja az origo.hu A rekordot jelenleg a 2015-ös Super Bowl tartja, erre 115,2 millió amerikai volt kíváncsi – míg a 2014-es döntőt 112,2 millióan, a tavalyit pedig 111,9 millióan figyelték.A Super Bowlt először 1967-ben láthatták a tévénézők, ma pedig már hagyományosan a legnézettebb műsor az Egyesült Államokban. Olyan eseményről van szó, amely elsősorban az amerikaiakat vonzza, de így is közvetítik több mint 200 országban, itthon is egyre népszerűbb.