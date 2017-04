Hatalmas nevek lépnek fel a dizájnváltáson átesett Budapest Parkban

A külföldiek közül mások mellett Marilyn Manson, Parov Stelar, a Thievery Corporation és a Good Charlotte, a hazai színtérről a Vad Fruttik, a Punnany Massif, a Hiperkarma és Rúzsa Magdi lép fel a csütörtökön hatodik szezonját indító, dizájnváltáson átesett Budapest Parkban.



"Már több mint százezer jegyet elővételben eladtunk az idei koncertekre, holott még csak a fellépők felét hirdettük meg. A Budapest Parkban 11500-an tartózkodhatnak egyszerre, ez megfelel a Sportaréna befogadóképességének" - mondta Gerendai Károly, a legnagyobb magyarországi szabadtéri szórakozóhely tulajdonosa a keddi sajtóbejáráson.



Kólya Dániel, a Park ügyvezető igazgatója azt emelte ki, hogy a hely április 27-től hetven napon át várja az embereket, "minden korosztálynak, ízlésnek és műfajnak szeretnénk kedvezni".



Az évad első fellépője csütörtökön a Kelemen Kabátban lesz, amely az Irie Maffia előtt melegít be.

Az első hétvégén pénteken Rúzsa Magdi, szombaton Majka Ú Curtis élő produkciója látható és hallható.



Tizenkét év után tér vissza Budapestre az amerikai Marilyn Manson (július 20.), új lemezét mutatja be az osztrák Parov Stelar (május 13.) és a jamaicai Damian Jr Gong Marley (június 20.), de fellép például a washingtoni Thievery Corporation (június 21.), a német Scooter (május 27.), a svájci Dj Bobo (szeptember 16.), az egyaránt amerikai Foster The People (július 4.) és Good Charlotte (június 17.), a kanadai SUM 41 (június 14.) vagy a francia kanadai Simple Plan (június 13.).



A hazai színtérről csak a Budapest Parkban lép fel a fővárosban a Margaret Island, a Bëlga, a Punnany Massif, a Wellhello, a Halott Pénz, a Vad Fruttik, a TNT, Demjén Ferenc és az Amorf Ördögök is.



Horváth Gáspár, az Irie Maffia és a Kelemen Kabátban tagja kedden a helyszínen elmondta a sajtó képviselőinek, hogy mindkét formáció új dalokkal készül a csütörtöki nyitónapra. Marsalkó Dávid (Halott Pénz) arról beszélt, hogy csapata május 20-án ötödik teltházas buliját fogja tartani a Parkban, hiszen a jegyek már régen elkeltek a koncertre. A Punnany Massif várhatan új lemezzel jelentkezik a idén, a Margaret Island kórussal lép fel, a Neoton Família 450 dalából válogat első parkos koncertjére (május 26.), a hiperkarma csaknem teljes egészében eljátssza új albumát, a Délibábot május 18-án, a Vad Fruttik pedig duplázik, június 16. után szeptember 15-én is zenél.



Az improvizációra épülő különleges produkció, a Random Trip elkészítette Zenehíd című lemezét, amelyet harminc közreműködővel, köztük Tátrai Tiborral, Palya Beával és Fábián Julival mutat be május 11-én a Parkban.



"A lemez tizennégy száma és a négy átvezető eklektikus képet mutat, szerepelnek az anyagon világzenei és dzsesszes motívumok, a hiphopos elemek mellet az oldschool rock and roll is jelen van. A lemezen is improvizálunk, de a koncertek 10-12 perces részeit zanzásítottuk és fogyaszthatóbbá tettük. Úgy tervezzük, hogy ősszel az A38-on egy sorozatban minden dalt be fogunk mutatni, valamennyi felállással, összesen ötven emberrel" - mondta Delov Jávor, a Random Trip vezetője az MTI-nek.



Rimóczi Imre művészeti és üzemeltetési igazgató elmondta, hogy a tavalyi szezonban 390 ezren szórakoztak a Budapest Park 12 ezer négyzetméteres területén, amelyre mintegy kétszáz konténert telepítettek.



"Este, a koncertek után több helyszínen dj-k adnak műsort, egy mozgalmas napon 150 pultos dolgozik a Parkban, 50-70 fős a biztonsági szolgálat, 10-15 mentős áll készen két teljesen felszerelt mentőkocsival, és baleseti ambulancia van a helyszínen. A Park a biztonságos szórakozásra épül, több kijáraton is el lehet hagyni a helyet" - hangsúlyozta Rimóczi Imre.



Beszámolt arról, hogy a Budapest Park streetart művészek bevonásával, az Artlocator művészeti magazinnal együttműködve készített új dekorációja az urbánusságot és a természetközeliséget hangsúlyozza. Új helyszín a minden nap nyitva tartó, pihenő oázisként és hetente kétszer kertmoziként is működő Nagyszünet, és létrehoztak egy 30 fős VIP-teraszt. A Budapest Parkban szabaduló szobákkal és hétvégi gyermekprogramokkal is várják az érdeklődőket.