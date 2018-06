Hatalmas meglepetés Nick Cave londoni koncertjén - Kylie Minogue is felbukkant

Budapesten június 21-én lép fel zenekarával az alternatív zene koronázatlan királya. Ilyen meglepetésre biztosan nem számíthatunk, de az eddigi koncertekről feltöltött videók alapján egy fergeteges bulira igen.Addig is hallgassuk a - most is tökéletes - duettet, és irigykedjünk picit azokra, akik ott voltak az All Points East fesztiválon Londonban.