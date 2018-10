Hat év után újra rátalált a szerelem Demcsák Zsuzsára

Újra rátalált a szerelem Demcsák Zsuzsára - írja a Blikk információi alapján a Bors . A műsorvezető régóta ismeri újdonsült párját, de néhány hónapja teljesen új érzelmek indultak el bennük. Demcsák elmondása szerint valami azonnal megváltozott kettejük viszonyában, amikor néhány hónapja hosszú idő után először találkoztak. Választottja viszont jelenleg külföldön él, így a hétvégéket alaposan kihasználják.– Mindkettőnknek megvan a saját élete, amihez nagyon nehéz igazodni, ráadásul mindez két különböző országban történik. Ennek ellenére a távkapcsolatnak még csak az előnyét érzem, hiszen az együtt élő családokban is kitölti a hétköznapokat a munka, a gyerekeknek a tanulás és a különórák.Ez persze nem gátolja meg őt abban, hogy engedje magát szerelmesnek lenni:– Nálunk is így van ez, de hétköznaponként is órákat beszélgetünk telefonon, tervezgetjük a hét végi közös programokat. Pénteken már minden mozzanatát úgy tervezzük a hét végének, hogy mi is és a gyerekeink is minél többet tudjanak együtt lenni.– Most érzem csak igazán, mennyire hiányzott az életemből a szerelem, egy ilyen kifejezetten érzelmes, romantikus társ, aki nemhogy elkészíti, de még ágyba is hozza nekem a reggelit, hogy csak egy példát említsek. Negyven év alatt eddig még mindig csak én „szolgáltam ki". Mellette nagyon nőnek érezhetem magam, mert ő nagyon pasi. Ért a gyerekek nyelvén, szépen és jól bánik velük, korban tökéletesen illik hozzám, és nem mellesleg kifejezetten jóképű - mesélte Demcsák.Ha azonban szerelmük kiállja a távkapcsolati nehézségeket, hamar újabb problémákba ütközhetnek.– A párom lazább, kevésbé problémázik dolgokon, mint én, de nagyon nehéz lenne most megoldani egy közös életet. A fiam, Benedek most kezdte a gimnáziumot, a lányom, Tamara januárban felvételizik, engem is lefoglalnak és idekötnek a munkáim, fordítok, tolmácsolok, tanítok, gyakran járok konferenciákra, rengeteget dolgozom. Gondolkodunk azon, hogyan lehetne kivitelezni egy közös életet, és bízom abban, hogy a párom megtalálja a megoldást, amikor kell. Most az a fontos, hogy ez a szerelem szárnyakat adott nekem, és végre boldog vagyok!