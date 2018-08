Hasonmása rabolta ki Daddy Yankeet egy valenciai szállodában

Kétmillió euró értékű ékszert lopott el Daddy Yankee valenciai szállodai szobájából egy tolvaj, a Puerto Ricó-i énekes dalszerző hasonmásának adva ki magát - adta hírül a BBC honlapja.



A 41 éves énekes, akit a világ a tavalyi nyár nagy slágeréről, a legtöbbet hallgatott Despacito című dalról ismer, "rablás áldozata lett, amíg nem tartózkodott valenciai szállodájában" - jelentette be Twitter-üzenetben Nevarez Pr, Yankee képviselője.



A Las Provincias helyi napilap szerint Daddy Yankee kedd éjjel jelentette be a rendőrségen a gyémántok és ékkövek ellopását szállodai szobájának széfjéből.



A helyi rendőrség szóvivője megerősítette, hogy nyomoznak egy szállodában történt ékszer- és pénzlopás ügyében, de nem nevezte meg a sértettet.



A spanyol lap szerint egy férfi, aki Daddy Yankeenek adta ki magát, azt kérte a szálloda egyik alkalmazottjától, hogy nyissa ki a széfet az énekes szobájában. Kétmillió euró értékű ékszert vitt el onnan, és a Yankeet kísérő személyek szállodai szobáiból is lopott el ékszereket és pénzt. A rendőrök nem találtak ujjlenyomatokat vagy más hasznos nyomot a szobákban - értesült a lap.



Daddy Yankee európai turnén tartózkodik, vasárnap este adott koncertet Valenciában.