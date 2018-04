Harry herceg menyasszonya előbb a tévéképernyőn megy férjhez

Az élet a filmet utánozza ezen a tavaszon: a Briliáns elmék tévésztárja, Meghan Markle férjhez megy a vígjátéksorozatban az előtt, hogy a brit Harry herceggel is az oltárhoz lépne.



A jogi vígjátéksorozat alkotója, Aaron Korsh a széria hetedik évadának befejező epizódjába írta bele a Patrick Adams alakította jogász, Mike Ross és asszisztense, a Markle által játszott Rachel Zane frigyét. A történet szerint Ross és Zane régóta szeretik egymást, és egyszer már majdnem össze is házasodtak, és most végre révbe érnek.



A hetedik évaddal mindkét színész távozik a sorozattól. A záró epizódot április végén mutatják be.



A tévés esküvő egyúttal akár Meghan Markle valódi esküvőjének próbája lehetne, hiszen a színésznő május 19-én házasodik össze Harry herceggel a windsori kastély kápolnájában.



Korsh elmondta: nagyon örül, hogy Meghan Markle személyes élete is hasonlóan boldog fordulatot vett. "Amikor az ember belevág egy sorozatba nem igazán gondol arra, hogy a színésze egy herceg jegyese lesz. Ez egyszerűen nincs a kézikönyvben" - jegyezte meg.



Az író hozzátette: a sok évi tapasztalat és az ilyen váratlan dolgok azonban rászorítják a kreatív megoldásokra: új szereplők bevezetésére a történetbe.



Az nyolcadik évadban Katherine Heigl, a Grace klinika szereplője csatlakozik a szereposztás régi gárdájához, Rick Hoffmanhoz, Gabriel Machthoz és Sarah Raffertyhez.