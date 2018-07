Harry herceg felfortyant, ezt tiltotta meg Meghannek

Nem vehet fel nadrágot hivatalos rendezvényen Meghan Markle - írja aa Mail on Sunday cikkére hivatkozva. Ezt férje, Harry herceg tiltotta meg neki, miután stylistok társaságában kiválasztották, mit fognak viselni közelgő ausztráliai körútjukon. A brit lap úgy tudja, Meghan egy sor nadrágot választott ki magának, ám ezek közül valószínű egy sem lehet majd rajta.– Kiválasztott egy dögös női szmokingot is, melyet Stella McCartney tervezett. Harry erre fortyant fel, azt mondta neki, ezt nem veheti fel, mert a királyi etikett szerint nem elég elegáns - árulta el egy bennfentes.Sussex hercegnéjét nem rég arra is figyelmeztették, hogy nem öltözhet úgy, mint egy hollywoodi színésznő. Öltözködése akkor verte ki a biztosítékot, amikor egy fontos rendezvényen szakadt farmerben jelent meg Harry herceg oldalán. Ezért a napokban kikötötték neki, hogy csak szoknyát, ruhát, és testszínű harisnyát hordhat a hivatalos rendezvényeken.