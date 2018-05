Harry és Meghan: meglepő dolog derült ki egy országos hangulatfelmérésből

Töretlen a monarchia népszerűsége Nagy-Britanniában - ez derült ki abból az országos hangulatfelmérésből, amelyet Harry herceg és amerikai menyasszonya, Meghan Markle szombati esküvője elé időzített a legnagyobb brit közvélemény-kutató hálózat, a YouGov.



A pénteken ismertetett eredmény szerint a válaszadók 69 százaléka mondta magát a királyság hívének, és mindössze 21 százalék nyilatkozott úgy, hogy nem támogatja a monarchia intézményét. A vizsgálat kimutatta ugyanakkor azt is, hogy bár minden felnőtt korcsoportban többségben vannak a monarchia hívei, a vélemények megoszlásában komoly generációs eltérések mutatkoznak.



A 18-24 év közötti britek 57 százaléka vallotta magát monarchiapártinak, és 25 százalékuk ellenzi ezt az államformát, az 55 év felettiek körében ugyanakkor 77 százalékos a monarchia támogatottsága, és e korosztályból mindössze 18 százalék élne inkább köztársaságban.



A YouGov felméréséből kiderül az is, hogy a nők körében érzékelhetően népszerűbb a királyság: 70 százalékuk válaszolt úgy, hogy a monarchia hívének tartja magát, és csak 17 százalék a köztársaságpártiak aránya. A férfiak körében 67:25 a vélemények százalékos megoszlása a monarchiát támogatók javára. A brit társadalmon belül politikai választóvonalak is fellelhetők ebben a kérdésben.



A YouGov kimutatta, hogy a tavalyi előrehozott parlamenti választásokon a magukat monarchistának valló szavazók 49 százaléka, a királyságelleneseknek viszont csak a 13 százaléka voksolt a kormányzó Konzervatív Pártra. A legnagyobb ellenzéki parlamenti erőre, a Munkáspártra a monarchiát támogató választói kör 34 százaléka, a köztársasági tábor tagjainak ugyanakkor a 61 százaléka adta szavazatát.



A közvélemény-kutatás szerint a korona hívei és ellenzői között a brit EU-tagság támogatásának, illetve elvetésének kérdésében is jól mérhető a különbség. A felmérés arra az eredményre jutott, hogy azok körében, akik a brit EU-tagságról csaknem két éve tartott - a kilépést pártolók szűk többségű győzelmével végződött - népszavazáson a Brexitre voksoltak, 56 százalék támogatja, 44 százalék ellenzi a monarchiát, a bennmaradásra szavazók 65 százaléka azonban monarchiaellenes, és csak 35 százalékuk a korona híve.



A monarchia támogatóinak körében jelentős előnnyel a 92 esztendős II. Erzsébet királynő a királyi család legnépszerűbb tagja, életkorával megegyező, vagyis éppen 92 százalékos támogatottsággal. Utána Harry herceg és bátyja, Vilmos következik 87, illetve 83 százalékos népszerűségi mutatóval, a negyedik helyre Vilmos felesége, Katalin cambridge-i hercegnő került 82 százalékkal. Harry menyasszonya a britek 58 százalékának rokonszenvét nyerte el, így Meghan Markle népszerűbb, mint saját jövendő apósa, Károly trónörökös, akit a válaszadók 52 százaléka kedvel.