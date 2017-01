Három spanyol múzeum is kiállítással emlékezik Picasso 80 éve festett Guernicájára

A képnek otthont adó madridi Zsófia Királyné Múzeum (Museo Reina Sofía) április 4-én nyíló tárlata egyben az évad egyik legfontosabb kiállításának is ígérkezik a spanyol fővárosban, a málagai születésű, világhírű művész mintegy 150 munkáját vonultatják fel. A kiállításra a világ 30 különböző kulturális intézménye kölcsönöz Picasso-műveket, többek közt a párizsi Pompidou Központból, a New York-i Modern Művészetek Múzeumából (MoMA), és a londoni Tate Múzeumból érkeznek majd a műkincsek.



A Guernica 25 évvel ezelőtt került a madridi múzeumba, ahol állandó kiállításon látható. Alkotója maga is úgy akarta, hogy művét szülőhazájában állítsák ki a Franco-diktatúra bukása után.



Picasso képe annak állít emléket, hogy az észak-spanyolországi, baszk Guernica városát 1937. április 26-án a német légierő lebombázta. A történelem során először pusztítottak el a levegőből egy várost. 1654-en vesztették életüket, és 889-en megsebesültek. A hírhedt Condor-légió akciójával a hitleri Németország támogatta a jobboldali francoistákat az 1936-ban kitört spanyol polgárháborúban.



Picasso néhány hónappal a támadás után, az 1937-es párizsi világkiállítás spanyol pavilonja számára festette meg a Guernicát az akkori spanyol köztársasági kormány felkérésére. Festménye sokak szerint háborúellenes kiáltvány.



Az évfordulóhoz kapcsolódva a barcelonai Picasso Múzeum időszaki kiállítást rendez márciustól a londoni Nemzeti Galéria közreműködésével, a művész által készített portrékra koncentrálva. Ősszel a madridi Thyssen-Bornemisza Múzeumban nyílik tárlat, amely a francia festő, Henri de Toulouse-Lautrec munkásságának hatását vizsgálja Picasso korai műveiben.