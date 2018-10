Három rekordot is beállított egy amerikai tinédzser, aki 18 évesen a legfiatalabbként repülte egyedül körbe a Földet és kelt át az Atlanti- és a Csendes-óceánon.



Mason Andrews 18 éves és 163 napos volt, amikor Piper PA-32 Lance repülőjével a hétvégén a louisianai Monroe-ban landolt, 71 nappal fiatalabb, mint az ausztrál Lachlan Smart, amikor 2016-ban egyedül körberepülte a Földet. A pilótát ezer fős tömeg fogadta megérkezésekor.



Andrews világkörüli rekordját a Guinness Rekordok hitelesíti majd a benyújtott dokumentumok alapján, a Nemzetközi Légügyi Szövetség (FAI) pedig mindhárom rekordot elismerheti.



Andrews eredetileg 40 naposra tervezte az utat, de az végül 76 napra nyúlt, egyebek mellett azért, mert a Fülöp-szigeteken szeptemberben majdnem három hetet kellett időznie a hatalmas tájfunok miatt. Hazatérése után kalandjai között említette, amikor Szaúd-Arábia fölött hatalmas homokviharban kellett repülnie csak a műszerekre hagyatkozva, és mikor a japán partokhoz közeledve elromlott a rádiója, és betévedt a tajvani légtérbe, ahonnan egy vadászgép terelte ki.



Szombati landolásakor a Louisianai Műszaki Egyetem elnöke köszöntötte a repülőtéren, aki átnyújtott neki egy tízezer dolláros ösztöndíjat.



A fiatal pilóta elmondta, hogy útjával sikerült 30 ezer dollárt gyűjtenie beteg vagy sérült gyerekek táboroztatására. Andrews három nyáron is dolgozott egy helyi táborban. Mint mondta, a gyerekek közül is eljött néhány a fogadására.



Andrews elárulta, hogy számos terve van, egy további repülési rekordot is szeretne beállítani, de erről egyelőre nem akar többet elárulni.