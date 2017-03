Három kontinens gyerekei figyelik a madarak vonulását

A Tavaszi madárles (angolul SpringAlive) programot a madárvédelmi szervezetek világszövetsége, a BirdLife International indította 2006-ban. Célja a gyerekek bekapcsolása a vonuló madarak megfigyelésébe, ezen keresztül pedig a védelmükbe. A kezdeményezés nagyszerűsége az egyszerűségében rejlik, hiszen a madarak bárhol, akár az utcán sétálva, óraközi szünetben az udvarról is megfigyelhetőek.A program öt közismert hosszú távú, a Szaharától délre vonuló madárfaj: a fehér gólya, a kakukk, a gyurgyalag, a sarlósfecske és a füsti fecske tavaszi érkezését követi nyomon.Ezeknek a madaraknak az első megfigyelési adatát kell feljegyezni, majd feltölteni az akció honlapjára május végéig.A vonuló madarakra azért kell kiemelt figyelmet fordítanunk, mert ezeket az élőhelyek átalakítása és a klímaváltozás mellett a negatív civilizációs hatások is fokozottan érintik. Dél-Európán, Afrikán és az Arab-félszigeten átrepülve vándormadarak tízmilliói esnek áldozatául a vadászatnak és a befogóhálóknak évről évre., hiszen Európa déli országaiban már ekkor megjelennek az első vonuló madarak. Magyarországra azonban csak márciusban kezdenek nagyobb tömegben megérkezni az első gólyák és füsti fecskék, míg a kakukkok április közepén, a gyurgyalagok és a sarlósfecskék pedig csak május elején térnek vissza.A hazai kampány március elején kezdődik. Az eredeti elképzelés szerint a program Európa fiatalságát célozta meg, de mára Afrika és Közép-Ázsia is bekapcsolódott az akcióba, és immáron 54 országból érkeznek adatok!

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), hazánk BirdLife képviselője arra biztatja a gyerekeket, a szülőket, nagyszülőket és pedagógusokat, hogy látogassanak el a program magyar nyelvű oldalára , és minél többen töltsék fel megfigyelési adataikat.Az idei kampány kiemelt témája a fiókamentés, az ehhez kapcsolódó üzenet pedig az, hogy a talált fiókák többsége nem árva, összeszedésük és otthoni nevelgetésük nem csak felesleges, de a madarak érdekét sem szolgálja.A 2017. évi Tavaszi madárles program indulásával az MME "Költésre készülődő madaraink" címmel alkotói pályázatot is hirdetett.