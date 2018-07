Három kívánság: Dévényi Tibornál indult Puskás Peti focikarrierje

Egy sok évvel ezelőtti fotót posztolt közösségi oldalán Puskás Peti, a képen Dévényi Tiborral látható a Három kívánság című műsorban. A felvétel azt a pillanatot örökíti meg, amikor a 12 éves Peti Tibi bá’ mikrofonjába mondja kívánságát. Az eset óta nem kevés idő telt el, de nemcsak Peti, hanem Dévényi is jól emlékszik a pillanatra.– Peti ügyes gyerek volt, már akkor magabiztosan mozgott a kamera előtt. Írt nekünk egy levelet, amiben az állt, hogy imádja a focit, és a színészetet, ezért ha lehet, hozzam össze egy olyan színésszel, aki jól focizik. Így találkozhatott Nemcsák Károllyal, aki a színészválogatottal épp akkor készült Olaszországba – mondta a Borsnak Dévényi Tibor, aki már lázasan készül az EFOTT-ra, ahol a jövő héten minden este a retro diszkója alatt dobálja a pontos labdákat.Petiben is élénken megmaradt az a délután, amikor Tibi bá’ segítségével mindkét szenvedélyének hódolhatott.– Nálunk ez családi hagyomány, édesapám, Puskás Tivadar, sőt nagyapám is fociztak a színészválogatottban – vallotta be a Borsnak Puskás Peti, aki mostanában együttese, a The Biebers élén arat, de sok a teendője a RTL Klubnál és a színházban is.