Három éve íródik az M4 Sporton a magyar sporttörténelem

2015. július 18-án indult el az MTVA akkor legújabbnak számító tematikus csatornája, az M4 Sport. A küldetése az első naptól kezdve egyértelmű volt: mindenkihez eljuttatni a legnépszerűbb csapatsportágak hazai válogatott-, bajnoki- és kupaküzdelmeit, az olimpiai sikersportágaink kiemelt itthoni és nemzetközi eseményeit, valamint olyan prémium sorozatokat, mint a labdarúgó Bajnokok Ligája és a Forma-1-es világbajnokság.Számtalan magyar sikerSorra venni is nehéz, mennyi izgalmas, felejthetetlen pillanatot hozott ez az időszak, hiszen a teljesség igénye nélkül: a labdarúgó-válogatott kijutása, majd szereplése az Európa-bajnokságon az egész országot megmozgatta, a Riói játékok nagyszerű magyar sikerei pedig meghatották. Csak a közmédia sportcsatornáján láthattuk élőben, hogyan született meg hazánk első téli olimpiai aranya, hogyan vívta ki a részvételt, majd jutott tovább csoportjából a magyar női és férfi kosárválogatott a kontinensbajnokságon. Nem csak a Duna Arénában, a Városligetben és a Hajós uszodában, hanem a tévék előtt is elképesztően népszerű volt a 2017-es vizes vb, arról pedig álmodni sem mertünk, hogy ilyen kevéssel az indulás után már megszületik a magyar atlétika első világbajnoki érme futószámban, majd első világbajnoki aranya is – egyaránt élőben az M4 Sporton. És akkor a tenisz Davis-Kupa világcsoportba jutásról, vagy épp a múlt heti női kézilabda vb-sikerről még nem is beszéltünk.Rekordok, érdekességekAz elmúlt három évben közel 12 ezer 500 órányi sportközvetítéssel, számtalan saját gyártású és nemzetközi magazinnal jelentkezett a közszolgálati sportadó. A Nielsen közönségmérése alapján átlagosan 1,2 millió magyar néz bele naponta az M4 Sport adásába, ugyanez a szám egy hétre lebontva hárommilliós.Amióta létezik, a legnézettebb tv-műsort adta a magyarországi piacon: 2016. június 26-án közel 2,8 millióan szurkoltak a magyar labdarúgó-válogatottnak Belgium ellen, de ha csak 2018-at nézzük, a nemrég befejeződött futball-vb hét közvetítése is nézettebb volt, mint bármilyen magyar televíziós műsor.A folytatás is hasonlóA különböző hazai és nemzetközi szövetségekkel kötött megállapodások értelmében a folytatás is hasonlónak ígérkezik: hétvégén jön az OTP Bank Liga újabb szezonjának nyitánya, - a labdarúgó NBI továbbra is csak a közmédiában lesz látható. Július 26-án történelmi – csupán kisebb megszakításokat tartalmazó – egész napos közvetítés lesz a jubileumi, 50. Kékszalagról, majd következik az első multisport Európa-bajnokság, ahol többek között Hosszú Katinkáékért és Baji Balázsékért szoríthatunk. Augusztus közepén minden eddiginél magasabb színvonalú lesz a kerékpáros Tour de Hongrie közvetítése, aminek valamennyi szakaszáról élőben tudósít a csatorna.Ősztől a labdarúgó Nemzetek Ligája magyar mérkőzései és a Bajnokok Ligája legfontosabb összecsapásai is az M4 Sporton lesznek.2019 is sűrűnek ígérkezik, hiszen több olimpiai sportág világbajnokságának is hazánk ad otthont, így például a felújított Maty-éren rendezendő kvalifikációs kajak-kenu vb-t is a csatorna adja majd.2020 nyarán a részben magyar rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság, valamint a tokiói nyári játékok is bőven adnak majd örökké emlékezetes pillanatokat, amiket az-n is élőben élhetnek át – a csatorna honlapján további exkluzív közvetítéseket és tartalmakat is találnak