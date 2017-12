Három év után visszatér Magyarországra minden idők egyik legfontosabb heavy metál zenekara

A csaknem fél évszázada létező brit Judas Priest 2018. július 24-én a Papp László Budapest Sportarénában lép fel jövő év elején megjelenő albuma, a Firepower európai turnéján."Ha valaki megkérne, hogy mondjam el, mi az a heavy metál, a Judas Priestet mutatnám meg neki" - mondta néhány évvel ezelőtt a Metallica frontembere, James Hetfield. A Judas Priest ugyan 2012-ben elbúcsúzott a közönségtől, 2013 végén mégis újra összeállt és hamarosan megjelenik a vadonatúj (sorrendben tizennyolcadik) stúdióalbum, a Firepower.A Judas Priest Birminghamben alakult 1969-ben, több mint 50 millió albumot adott el világszerte, és megkapta a legjobb metál előadónak járó Grammy-díjat. A 2011-2012-es búcsúturnén (amely a Sziget fesztivált is érintette) a klasszikus felállás négy tagja, Rob Halford (ének), Glenn Tipton (gitár), Ian Hill (basszusgitár) és Scott Travis (dob) szerepelt, a koncertsorozat előtt visszavonult K.K. Downing helyett már Richie Faulkner gitározott, aki azóta is a zenekar tagja.

Az együtteshez olyan hatalmas sikerek fűződnek, mint a Victim of Changes, a Diamonds And Rust, a Turbo Lover, a The Green Manalishi, a Breaking The Law, a Painkiller vagy a Hell Bent For Leather. Rob Halford, a Judas Priest frontembere volt az, aki tetőtől talpig bőrbe és fémbe öltözve a heavy metál divatot elindította. Színpadi megjelenésével és négyoktávos, elképesztő énekével ő a műfaj történetének egyik legkarizmatikusabb énekese.A Judas Priest több anyagával is szerepel az amerikai Rolling Stone magazin minden idők 100 legjobb metál albumának listáján, a zenekart idén jelölték a Rock and Roll Hírességek Csarnokába. Rob Halford idén elnyerte a Lemmy Életműdíjat is.A csapat legutóbb 2015 júliusában, a Fehérvári Zenei Napok (Fezen) nyitónapján lépett fel Magyarországon.