Három dívával hódít a Jazztavasz

A három énekesnő három különböző pályát futott be eddig. A legfiatalabb, a 28 éves nashville-i Kandace Springs a jövő sztárja lehet, a már fiatalon befutott, előadóként és szerzőként is sikeres, jamaicai gyökerű brit énekesnő, Zara McFarlane különleges szerzeményeit mutatja be, az amerikai Cassandra Wilson pedig eddig két Grammy-díjat kapott - szerepel a szervezők által az MTI-hez eljuttatott ajánlóban.



A május 4-én a Müpa Fesztivál Színházában fellépő Kandace Springs piros Fender zongorájával a negyven évvel ezelőtti időket idézi. Tavaly megjelent Soul Eyes című debütáló albumán a soult, a dzsesszt és a popot elválasztó határvonalakon jár, kellemes alt hangja minden hangulat tolmácsolására alkalmas. Komoly tapasztalatokat szerzett a tavaly elhunyt Prince oldalán a Purple Rain harmincadik évfordulójára rendezett 2014-es koncerten. Zara McFarlane május 5-én, pénteken ad műsort a Fesztivál Színházban. A népszerű brit énekesnő harmadik stúdióalbumán dolgozik, a budapesti közönség ízelítőt kap az új dalokból a Jazztavaszon. Az Egyesült Királyság legismertebb dzsesszelőadója merész és provokatív szerzeményeivel, szokatlan kifejezőerejével vívta ki a szakma és a közönség elismerését. Több díjat nyert, volt az év dzsesszelőadója Angliában, de idén már Grammy-díjra is jelölték. Eddigi lemezei: Until Tomorrow (2011) és If You Knew Her (2014).



A Jazztavasz fő koncertjét május 6-án, szombaton Cassandra Wilson adja a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. A dzsessz műfajának állócsillaga, az amerikai dalszerző-előadó már több mint három évtizede van a pályán. Zongorán és gitáron is játszik, legtöbbször maga kíséri dalait, de jellegzetes mély hangjával, énekesként vált igazán ismertté. Eredeti, friss és kreatív dzsessz-blues-folk értelmezéseivel számos elismerést ért el, köztük két alkalommal Grammy-díjat is nyert, 1996-ban és 2008-ban. Néhány nappal budapesti koncertje előtt a nemzetközi dzsessznapon Havannában lép fel amerikai, európai és kubai sztárok társaságában.