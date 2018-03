Harmincéves lemezét játssza újra a KFT az A38-on

Harminc évvel ezelőtt megjelent albuma, az Édes élet előadásával folytatja lemez(újra)bemutató sorozatát a KFT zenekar. Március 22-én csütörtökön az A38 hajón Balogh Kálmán citerás is fellép a csapattal.



"Emlékeim szerint mi voltunk az első zenekar, amelyik saját akaratából szerződést bontott az akkor egyeduralkodó Hungaroton kiadóval. Közvetlen oka ennek az volt, hogy amikor az Édes élet című lemezt akartuk felvenni, kiderült, a hátunk mögött valaki másnak adták oda a stúdióidőnket" - idézte fel Márton András, a KFT dobosa az MTI-nek.



Mint mondta, akkoriban nem volt világos előttük, mennyire bánt mostohán a hanglemezgyár a KFT lemezeinek népszerűsítésével, az viszont tény, hogy Erdős Péter egyszer kijelentette, ha akarná, 100 ezer példányban is el tudná adni a KFT lemezeit - de nincs hozzá kedve. Az Édes élet, a KFT hatodik albuma az Omega stúdiójában készült, és egy nem lemezkiadással foglalkozó magáncég gondozásában jelent meg 1988-ban. Márton András megjegyezte: ez egy építőipari cég volt, amelynek fogalma sem volt a lemezkiadásról és -terjesztésről, nem csoda, hogy az Édes életet alig lehetett fellelni a boltokban.



A lemezen szereplő dalok a kiadással kapcsolatos problémák ellenére egy ereje teljében lévő KFT-t (Laár András - ének, gitár; Bornai Tibor - billentyűs hangszerek, ének; II. Lengyelfi Miklós - bőgő, basszusgitár; Márton András - dob) mutattak, bár az is igaz, hogy a számok közül csak a Fantasztikus lány maradt meg a következő évtizedek koncertrepertoárjában.



"Sokszínű, változatos lett a lemez. Az akkor született dalok mellett rátettük a KFT legelső dalát, a Nem sikerült kikúrálni magam címűt is, amelyet Náti, azaz Laár András a legelső próbán, 1980-ban mutatott nekünk, ez lett a zenekar stílusadója zenei és szövegvilágát tekintve egyaránt. Korábban csak kislemezen jelent meg, és mivel akkoriban a koncerteken egészen másként játszottuk, az új verziót meg akartuk örökíteni" - idézte fel a dobos.



Az Óvodás szerelem, a Szeged, az Ötvenévesen Honoluluban, A vágy villamosa és a Gyorsbüfé egy-egy alkalomtól eltekintve azóta sem került elő a KFT koncertjein. A képhez hozzátartozik, hogy a KFT ez idő tájt kezdte használni a stúdiótechnika által kínált lehetőségeket.



"Sok-sok sávon játszottunk fel különböző szólamokat, volt, hogy lassítottuk vagy gyorsítottuk a dalok tempóját, szalagokat vagdostunk, elektronikus dobot alkalmaztunk. Hangszerelési és szerkezeti szempontból is sikerült olyan szövevényessé tenni a dalokat, hogy nyilvánvaló volt, koncerteken így soha nem fogjuk tudni előadni őket. Emlékszem, az Édes élet abban is eltért a korábbi anyagoktól, hogy a dalok szinte mindegyike éppen akkor íródott, nem teszteltük őket koncerteken" - fejtette ki II. Lengyelfi Miklós.



A Nem sikerült kikúrálni magam mellett a másik kivétel az És fenn a Nap, amelynek eredete a KFT előtti időkbe, a Küllőrojt zenekarhoz nyúlik vissza (ebben Laár és Bornai Dráni mellett Szöllősi Mihály volt a harmadik tag).



Az Ötvenévesen Honoluluban tizenhét évvel később, 2005-ben a valóságban is létrejött. A zenekar Visegrádon, Bornaiék házában ült, amikor Márton András előjött azzal, hogy abban az évben mindannyian 50 évesek.



"Megkérdezte, hogy mit szólnánk, ha ebből az alkalomból elmennénk Honoluluba? Az ötlet mindenkinek tetszett, mire kirakott négy repülőjegyet az asztalra. Kiderült, hogy hosszú idő alatt, a zenekari gázsikból lecsipegetve spórolta össze a pénzt az utazásra, mert Márton András már két évvel korábban kitalálta az egészet" - mesélte II. Lengyelfi Miklós. Márton hozzátette: a honolului repülőtéren egy (szintén előre megszervezett) lelkes helyi csapat "Aloha KFT" felirattal várta őket.



A lemezen a Szeged című dalban közreműködött Balogh Kálmán cimbalomművész, aki a KFT Bál az Operában című 1984-es lemezének bemutatóján a Petőfi Csarnokban már játszott velük A fodrász című számban. E két dalt most, március 22-én az A38 hajón is előadja a KFT-vel.



A KFT 2012 decemberében kezdte múltidéző koncertsorozatát az A38-on, akkor első, 1981 tavaszi fellépésük műsorát vették újra elő. Ezt követte egy évvel később az Üzenet a liftből/A fodrász című lemez előadása a megjelenés 30. évfordulóján, majd 2014 áprilisában a széria harmadik estje, három évtizeddel a legsikeresebb KFT-album, a Bál az Operában után. Tavaly ősszel - szintén az A38-on - a Macska az úton című 1981-es lemez volt terítéken.