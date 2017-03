Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint elbúcsúzik a Bin-Jiptől

Utolsó koncertjét adja jelenlegi felállásában a Bin-Jip március 31-én az újbudai A38 hajón. A kísérleti elektronikus zenét játszó formációtól két alapító tag, Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint elbúcsúzik.A Bin-Jipben a ritmusokért, a hangmintákért és a scratch-ért felelős Andrew J (Józsa András) 2009 óta dolgozik együtt Harcsa Veronika énekessel és Gyémánt Bálint gitárossal, akik a jövőben egyéb projektjeikre fognak fókuszálni - szerepel a szervezők közleményében.

A Bin-Jip Enter című bemutatkozó lemeze 2010 őszén jelent meg Magyarországon és Japánban; az anyag a 2011-es Fonogram díjátadón az év alternatív albumának járó díjat nyerte.



A zenekar 2013-ban dupla koncertet adott a budapesti Planetáriumban, ahol a Kiégő Izzók vizuális csapata térhatású animációkkal vetítette be a teljes kupolát. Az estről Blu-ray és DVD kiadvány is készült.



2014 decemberében jelent meg a második, Heavy című album, amelynek bemutatóját a Művészetek Palotájában tartották Erik Truffaz világhírű svájci-francia trombitás vendégszereplésével. Az együttes Noway Boy című dalához készült élő felvételt két évvel ezelőtt a hónap videójának választotta a BalconyTV New York-i szerkesztőinek csapata.

Mint írták, Andrew J a március 31-i koncertet követően a Bin-Jipet Kaltenecker Zsolt billentyűs alapító taggal (ő 2012-ig játszott a formációban) és Lantos Zoltán hegedűssel viszi tovább különleges vendégénekesek közreműködésével, akiknek a kiléte hamarosan nyilvánosságra kerül.A 2010 óta aktívan koncertező Bin-Jip alternatív elektronikus zenét játszik trip-hoppal, rockkal, technóval fűszerezve. Az elmúlt öt évben Harcsa Veronika énekes-dalszövegíró, Gyémánt Bálint gitáros és Andrew J zenei producer közösen írta a dalokat. Utóbbi a koncerteken a zenei alapokat, a hangminták többségét élőben keveri, így a változó instrumentális dj-alap nagy szabadságot adott Veronikának és Bálintnak, akik improvizációval és dzsesszelemekkel tették egyedivé a megszólalást.