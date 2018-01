Han Solo temetése is benne lesz Az utolsó Jedik regényváltozatában

Jó hír érkezett a fanoknak, akik nem győzik kivárni az új Star Wars mozi májusi premierjét: Az utolsó Jedik hamarosan regényként is megjelenik. A film rendezője, Rian Johnson egy kis ízelítőt is megosztott a hamarosan megjelenő regényről a Lucasfilm YouTube-csatornáján futó The Star Wars Show sorozatban.A márciusban megjelenő regényt Jason Fry írja, aki a rendezővel is beszélgetett a lehetséges történetszálak regénybe építéséről. Fry elmondása szerint a filmben eddig nem látott, teljesen új jelenetek és sztorik kerülnek a könyvbe, többek között Han Solo temetése, Rose és Paige Tico kapcsolata vagy Canto Bight városának alaposabb bemutatása.