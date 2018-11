Hamarosan robotok gyártanak robotokat Sanghajban

Az ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) innovatív technológiák vezető fejlesztője és szállítója az energetikai hálózatok, energetikai termékek, az ipari automatizálás, a robotika és hajtások terén. Ilyen termékeket és szolgáltatásokat kínál világszerte a közüzemi energiaszektorban, az iparban, a közlekedésben és az infrastrukturális szektorban működő ügyfeleinek. Az innováció terén több mint 130 éves múlttal rendelkező ABB napjainkban az ipari digitalizálás jövőjét formálja, és többletértéket biztosító megoldásokat kínál ügyfelei számára a következő területeken: az elektromos energia eljuttatása az erőművektől a fogyasztóig, illetve az ipari vállalatok automatizálása a természeti erőforrások kitermelésétől a késztermékek gyártásáig. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) által szabályozott, teljesen elektromos hajtású autók számára rendezett versenysorozatot, a Formula-E-t névadó partnerként támogató ABB az e-mobilitás határainak kitolásával jelentősen hozzájárul a fenntartható jövő építéséhez. Az ABB több mint 100 országban működik, és 147 000 főt alkalmaz.www.abb.com.



Magyarországi vállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult, és azóta az egyik vezető szállítóként van jelen a hazai közmű, valamint energiaszektorban.

Az innovatív digitális technológiákat fejlesztő és szállító ABB bejelentette, hogy 150 millió dolláros beruházás keretében, Sanghajban felépíti a világ legkorszerűbb, automatizált és rugalmas robotikai gyárát, egy olyan, modern központot, ahol robotok gyártanak majd robotokat.Az ABB kiterjedt kínai robotikai kampusza közelében létesülő új, kangqiaoi gyártóközpont az ABB hálózatra kapcsolódó digitális technológiáinak, köztük az ABB AbilityTM megoldásoknak, a csúcstechnológiai szintet képviselő kollaboratív robotika és a legkorszerűbb mesterséges intelligencia-kutatás ötvözésével hozza létre a legmodernebb és környezeti szempontból fenntartható „jövő gyárát". A tervek szerint az üzemben 2020 végén indul be a termelés.A bejelentés egyrészt mérföldkőnek számít Kína elsőszámú robotikai gyártójának számító ABB életében, másrészt kritikus globális növekedést erősítő beruházást is jelent a vállat számára a világ legnagyobb robotikai piacán.2017-ben a világszerte értékesített robotok egyharmada Kínába került, amely közel 138 000 robot vásárolt. Napjainkban az ABB megközelítően 5000 főt foglalkoztat Sanghajban, míg a vállalat Kínában működő robotikai vállalatai több mint 2000 mérnököt, technológiai szakembert és üzemi vezetőt alkalmaznak Kína-szerte 20 helyszínen. Az ABB 1992 óta több mint 2,4 milliárd dollárt fektetett be Kínában, ahol több mint 18000 alkalmazottja van.Az ABB és Sanghaj önkormányzata aláírt egy átfogó stratégiai együttműködési megállapodást is. A megállapodás célja az ipar, az energetika, a közlekedés és az infrastruktúra támogatása a térségben, valamint a „Made in China" gyártásfejlesztési kezdeményezés támogatása. A megállapodást kínai részről Ying Yong, Sanghaj főpolgármestere, az ABB részéről Ulrich Spiesshofer, az ABB vezérigazgatója írta alá.„Kína elkötelezettsége a gyáripara átalakítására példaértékű az egész világ számára" – nyilatkozta Spiesshofer. „A mesterséges intelligenciára, a fejlett robotikára és a felhő alapú számítástechnikára épülő legújabb technológiák bevezetésére vonatkozó stratégiája mintául szolgál minden ország számára, amely globálisan versenyképes gyártóbázist kíván kiépíteni. Sanghaj olyan központtá vált, amely kulcsfontosságú mind az ABB, mind a világ többi vállalata számára, amely vezető szerepre törekszik a fejlett technológiák terén. Most, hogy kezdetét veszi az ABB jelentős kínai jelenlétének további fejlesztése, és újabb lépést teszünk azon a több mint két évtizede kitűzött célunk felé, hogy Sanghajt vezető robotikai gyártóközponttá fejlesszük, nagy várakozással tekintünk az elé, hogy sikeres együttműködést folytassunk Ying Yong úrral, Sanghaj főpolgármesterével, a közösség többi prominens vezetőjével és az itteni vevőinkkel."Az új, sanghaji gyárat számos gépi tanulási, digitális és kollaboratív megoldással szerelik fel. Ezeknek a megoldásoknak köszönhetően a sanghaji lesz a legfejlettebb automatizált és rugalmas gyár a robotika iparban. A gyár területén létesített K+F központ segítségével felgyorsítják az innovációt a mesterséges intelligencia fejlesztése terén. Az ABB által ez évben bejelentett új, globális tervezési módszer alkalmazásának köszönhetően a gyár drámai mértékben meg tudja növelni a helyben gyártott robottípusok és a típusváltozatok számát, ami a vevői igények jobb kielégítése érdekében lehetővé teszi a robotok nagyobb mértékű és gyorsabb testreszabását.Az ABB a robotok kibővített portfóliója segítségével korlátlan számú testreszabott megoldást lesz képes előállítani. „Az új gyár tervezése mögött álló koncepció valójában megegyezik azzal a tanáccsal, amit naponta adunk a vevőinknek: fektessenek be az automatizálásba, mert az rugalmasságot és agilitást biztosít, bármilyen irányt vegyen is a piac," – mondja Sami Atiya, a Robotika és Gyártásautomatizálás divízió vezetője. „Büszkék vagyunk rá, hogy az ABB Kínában és világszerte olyan, a legújabb technológiákra alapozott megoldásokkal tudja segíteni az ügyfeleit, amelyekkel megvalósítható a nagy mértékű testreszabás, a gyorsabb ciklusok és az új normalitást jelentő folyamatos változtatás még a saját gyárainkban is."A teljes sanghaji gyárat digitális ikerként modellezik, ami a legjobb döntések biztosítása érdekében intuitíven testreszabott dashboard-okat nyújt a vezetés, a mérnökök, az operátorok és a karbantartási szakemberek számára. Ennek keretében az ABB AbilityTM Connected Services segítségével a gyárban az ABB robotok állapotára és teljesítményére vonatkozó információk gyűjtésére és elemzésére kerül sor, ami lehetővé teszi az anomáliák korai azonosítását. A drága állásidő elkerülése érdekében az ABB AbilityTM olyan fejlett digitális megoldásokat kínál, amelyekkel javítható a teljesítmény, a megbízhatóság és az energiafelhasználás, ezen túlmenően hozzáférést biztosít a világ legjobb platformjaihoz, így például a Microsoft Azure vállalati felhőhöz, amely az első nemzetközi, nyilvános felhőszolgáltatás, amit Kínában üzemeltetnek.Az új gyár az összekapcsolt automatizálási szigeteknek köszönhetően a fix szerelősorok helyett innovatív, rugalmas gyártási területtel rendelkezik majd. Az üzem teljes területén az ABB logisztikai automatizálási megoldásait alkalmazzák: így például az automatikusan irányított járművek is, amelyek önállóan képesek követni a gyártási fázisokon áthaladó robotokat, és a lokalizált állomásokról alkatrészeket tudnak hozzájuk szállítani. Az automatizálási megoldások segítségével a gyártás – plusz kapacitásbővítések nélkül – hatékonyan alkalmazkodik a kínai robotikai piac változásaihoz.Per Vegard Nerseth, az ABB robotika üzletágának ügyvezetője így nyilatkozott: „jelentős elmozdulás történt, ahhoz képest, amikor a jövőbeli igények teljesítése érdekében a gyár méretét és a tőkeráfordítás nagyságát tekintettük mérvadónak. Az új gyárunk tervezésénél azt a koncepciót érvényesítettük, hogy a gyártási terület minden négyzetméterét a legokosabban és a legrugalmasabban használjuk ki. E célunk elérését a gyors automatizálási megoldások és a munkatársaink kiváló képességei együttesen teszik lehetővé."A gyártásban a nagy mértékű testreszabásra történő átállást, valamint a legmagasabb szintű termelékenység és rugalmasság elérését az ABB SafeMove2 szoftverének széles körű alkalmazása biztosítja. A SafeMove2 szoftver segítségével az emberek és a robotok biztonságosan dolgozhatnak egymás közelségében. E téren említést érdemelnek az ABB YuMi robotjai is. Ezek a robotok szoros együttműködést tesznek lehetővé a robotok számtalan apró alkatrészének összeszerelése során.Az ABB korán lépett be Kína robotikai piacára. Kína első globális robotszállítójának számító ABB teljes körű helyi értéklánccal rendelkezik, amelynek részét alkotja a K+F, a rendszerintegráció és a szerviz is. Az ügyfelekkel kialakított szoros együttműködésének köszönhetően az ABB számos téren elsőként tudott megjelenni termékeivel a helyi gyártásban. Ilyen volt például Kína első autóipari préselő, hegesztő és festő gépsora, a mobiltelefon-gyártásban használt első szerelősor, valamint a háztartási gépek gyártásában használt présberendezések.„2018-ban a 40. évfordulóját ünnepeljük Kína reform- és nyitási politikájának," – mondta Dr. Chunyuan Gu, az ABB China vezetője és az AMEA térség elnöke. „Az ABB az elsők között érkezett Kínába, ennek köszönhetően már kiépült helyi értéklánccal rendelkezünk, amit Kína kiemelkedő gazdasági és társadalmi fejlődése is támogat. A kínai robotikai iparban piacvezető szerepet kivívó vállalatként nagyon örülünk, hogy építhetünk eddigi sikereinkre, és fenntarthatjuk beruházásaink eddigi lendületét."Az új, sanghaji gyár, területén átfogó kutatási portfólióval rendelkező K+F központtal, meghatározó részét képzi majd az ABB globális robotikai szállítási/ellátási rendszerének, amelynek fontos láncszemét jelenti a svédországi Västerås városában nemrég felújított, valamint a michigani Auburn Hillsben lévő gyár is. Az utóbbi gyárnak az is emeli a jelentőségét, hogy általa az ABB számít az egyetlen globális robotszállítónak, amelyik az USA-ban gyártási jelenléttel büszkélkedhet.