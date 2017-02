Hamarosan mozikban a Kincsem

Már csak egy hónapot kell várni, hogy a mozikban is megnézhessük Herendi Gábor (Valami Amerika, Magyar vándor) legújabb filmjét, a Kincsem-et.Addig is, kedvcsinálónak megérkezett hozzá a legújabb előzetes.A film 2 milliárd 78 millió forintból készült. Többek között a keszthelyi Festetics kastélyban és a bécsi Práterben forgatták.A történet Blaskovich Ernő lótenyésztő, a tápiószentmártoni ménes alapítójának életének azt az időszakát mutatja be, amikor mindenét elvesztette a szabadságharc után. Céltalan, kicsapongó életet él, amikor egy nap megjelenik élete nagy lehetősége, Kincsem, a csodaló, akivel sikert sikerre halmoz az európai lóversenypályákon. Ezzel a sors tálcán kínálja neki az elégtételt, hogy nemes küzdelemben győzze le ősi ellenségét, von Oettingen bárót. Egyre durvuló rivalizálásukat azonban bonyolítja, hogy Ernő menthetetlenül beleszeret Klara von Oettingenbe, apja gyilkosának lányába. Vajon mi a fontosabb, a szerelem vagy a bosszú?A romantikus kalandfilm Nagy Ervin és Petrik Andrea főszereplésével, március 16-tól látható a mozikban.