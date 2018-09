Hamarosan Magyarországra látogat Terence Hill

Erre az eseményre a világsztár személyesen is ellátogat hazánkba. Az itt töltött idő alatt nem csak a médiában, hanem személyesen is lesz lehetősége a rajongóknak találkozni az ismert színésszel, aki az exklúzív fővárosi bemutató mellett egy vidéki helyszínen is tiszteletét teszi. A premier másik díszvendége Terence Hill évtizedek óta elválaszthatatlan magyar hangja, a hazai nézők által jól ismert és kedvelt Ujréti László.A filmben nem csak a főszerepet játssza Terence Hill, de a forgatókönyv írást és a rendezést is ő vállalta magára. A mozifilm különlegességét azonban nem csak ez adja, hanem, hogy jó barátja, Bud Spencer emlékének ajánlja és rengeteg rejtett utalást találhatunk benne a halhatatlan páros korábbi közös munkáira.A Nevem: Thomas (dráma, roadmovie) egy férfiról szól, aki gondol egyet és a Harley Davidsonjára pattanva elindul Olaszországból Spanyolországba, hogy megtalálja önmagát. Útközben aztán néhány balhéba is belekeveredik, illetve megismerkedik a fiatal Luciával (Veronica Bitto), aki egy szörnyű titkot cipel magával.