Hamarosan indul a TV2-n a Ninja Warrior Hungary

Október 16-tól tehát az alábbiak szerint alakult a TV2 főműsoridős programja:



Hétfő:

18:00 Tények

19:00 Ninja Warrior Hungary



Kedd-szombat

18:00 Tények

19:00 Vigyázat, gyerekkel vagyok!

20:50 Az 50 milliós játszma



Vasárnap:

18:00 Tények

19:00 Sztárban Sztár

Október 16-tól rendhagyó módon hétfő esténként érkezik a TV2-re a Ninja Warrior Hungary, ezzel egyidőben átalakul a TV2 programstruktúrája, jelentette be a hazai televíziós iparág műsorterjesztési szakmai napján a „VÍZIÓ"-n Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója.Október 2-től indul a Vigyázat, gyerekkel vagyok!, október 9-től pedig újra élőben jelentkezik Majkával Az 50 milliós játszma.A VÍZIÓ-n a piaci trendekről, a TV2 Csoport eredményeiről és az egyre élesedő nézettségi versenyről tartott előadást a cégcsoport programigazgatója, Fischer Gábor. A szakember kiemelte, hogy a TV2 őszi struktúrája erősen indult és az RTL Klub előnye 3,61% pontról már csak kicsivel 1% pont fölött van (18-59, teljes napon), míg a teljes lakosságban a TV2 átvette a vezetést az RTL Klubtól. Májusban már volt erre példa, ám augusztusban és szeptemberben még nagyobb különbség mérhető. (4+ augusztus: TV2 10,3%, RTL Klub 9,6%, szeptember: TV2 12,3%, RTL Klub 11,2%)A Séfek Séfe, az Áll az alku, a Drágám, add az életed! és a Sztárban Sztár nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a TV2 Csoport 21,5%-os piaci részesedést ért el szeptemberben a 18-59-es korcsoportban. Ennél jobb eredményre utoljára 2010. novemberében volt példa. A programigazgató azt is elmondta, hogy a portfólió fejlődése töretlen, hiszen míg 2015-ben ilyenkor 11% pont volt a különbség a legnagyobb konkurenskábelportfóliójának és a TV2 kábelcsaládjának közönségaránya közt, ez 2017 harmadik negyedévére mindössze 2.3% pontra csökkent (TV2 kábel 12%, RTL Kábel 14,3% 18-59-teljes napon). Ha a nagycsatornákat is bevonjuk az elemzésbe, csoportszinten 2017. harmadik negyedévére* 13,8%-ról 4,2%-ra csökkent a különbség 2015. azonos időszakához képest a közönségarányokat vizsgálva (18-59, teljes napon).A TV2 Csoport célja továbbra is az, hogy a teljes lakosságnak, egész napon változatos műsorokat nyújtva, csoport szinten megszerezze a piacvezető szerepet egész napon és főműsoridőben egyaránt. Ezért az őszi szezonban még számos újdonságot tartogat, ezek közül október 2-án indul a Vigyázat, gyerekkel vagyok!vadonatúj évada, majd október 9-től élőben folytatódik Majkával Az 50 milliós játszma. Egy igazán újító megoldással indítja majd a magyar televíziózás egyik legnagyobb szabású műsorát, a Ninja Warrior Hungaryt. Kutatásokra és nemzetközi példákra alapozva október 16-án hétfőtől, itthon még nem alkalmazott programstruktúrával várja a nézőket a TV2. Ennek egyik meghatározó eleme a hétfő esténként, a Tények után képernyőre kerülő Ninja Warrior. Az eddigi sikeres vasárnap esti sajátgyártású showműsorok után ezentúl hétfőn is event műsor várj a nézőket. Ennek hatásár a átalakul a többi nap műsorrendje is, mert a hétköznapi struktúra azaz, a Vigyázat gyerekkel vagyok! és az 50 milliós játszma keddtől szombatig lesz látható.