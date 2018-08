Hamarosan becsöngetnek: így alakítsuk át a gyerekszobát!

Lassan véget ér a vakáció tizenegy hete, a gyerekek ismét visszaülnek az iskolapadba. Az elmúlt két és fél hónap otthonlét valószínűleg fenekestől felforgatta a gyerekbirodalmat, az íróasztalon legók, makettek és kifestők hevernek szanaszét, a tankönyvek és füzetek polcait pedig elfoglalták a legizgalmasabb olvasmányok, színes magazinok és rejtvényújságok. Az újHÁZ Centrum szakértői szerint érdemes időben megkezdeni a ráhangolódást a mókuskerékszerű tanévre, erre pedig a legjobb alkalmat egy gyors, ám mindenre kiterjedő gyerekszoba-átalakítás adhatja meg.



– A gyerekszoba legyen világos, fényes és ingergazdag – mondják Magyarország meghatározó építőanyag-kereskedelmi hálózatának szakértői. A kicsik birodalmának kialakításánál érdemes arra törekednünk, hogy a világos színű falak mellett a lehető legjobban ki tudjuk használni a szoba azon adottságait, amelyeken nem tudunk változtatni. Osszuk fel több részre a szobát az eltérő funkciók szerint. A sötétebb sarkok az alvás és a pihenés oázisai legyenek, a legvilágosabb pontok pedig a tanulást segítsék elő. A köztes terekben kialakíthatunk játszósarkot, olvasószigetet, a semleges területeken pedig a nagyobb bútorokat helyezhetjük el.



A szakértők szerint egy kis odafigyeléssel még a legkisebb szobából is ki lehet hozni a maximumot. Abban az esetben például, ha a szobában olyan ifjúsági bútor van, amelynek az alsó szintjén tanulósarok található, az emeleti részen pedig egy kényelmes ágy helyezkedik el, fontos odafigyelni arra, hogy a tanulásra szolgáló terület ugyanolyan világos és fényes maradjon, mintha önmagában állna a szobában.



– Fontos, hogy a gyerekszobában minél több legyen a természetes fény, amely akár fénycsatorna kialakításával is megvalósítható, illetve elengedhetetlenek a nagyméretű, biztonságos nyílászárók is – hangsúlyozzák az építőanyag-kereskedelmi hálózat szakértői, akik a gyerekszobába mindenképpen a csak bukóra nyitható ablakokat javasolják, amelyek garantálják a biztonságos szellőztetést és egyben tökéletes természetes fényforrások is.



– Sok szülő hatalmas kihívásként éli meg, hogy testvérek számára alakítson ki közös szobát, pedig mi sem egyszerűbb ennél – mutatnak rá az újHÁZ Centrum szakértői, akik szerint a mozgatható gipszkarton falak kiváló megoldást jelenthetnek arra, hogy igazságosan osszuk fel a teret. Ezzel az egyszerű építőanyaggal gondoskodhatunk a privát szféráról, hiszen mindenkinek meglesz a maga kis területe, ahol kedvére játszhat vagy olvashat, ugyanakkor közös tanulás esetén egybe is nyithatjuk azt.



– Vonjuk be bátran a kisiskolásokat is szobájuk megtervezésébe és az átalakítás kivitelezésébe. Hagyjuk, hogy fantáziájuk szárnyaljon és segítsünk nekik megvalósítani mindazt, amit a realitások talaján maradva elképzeltek. Egy igazi birodalomban a tanulás és a pihenés is könnyebben megy, a játék pedig elengedhetetlen része az iskolások életének – teszik hozzá.