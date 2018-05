Hálószobatitkok - Így telnek a sikeres emberek éjszakái

Most rajtad a sor!

Oszd meg te is az éjszakád egy pillanatát és nyerj!



Munka? Szórakozás? Séta az esti fények között vagy hajnali futás a szürkületben? Mutasd meg, te mit csinálsz, miután lemegy és mielőtt felkel a nap!



Töltsd fel a kedvenc éjszakai fotódat nyilvános Instagram profilodra május 30-án éjfélig, lásd el a képet a #Éjszakám és a #Samsung hashtagekkel, és nyerd meg a Samsung legújabb csúcskészülékét, egy Galaxy S9+ okostelefont, amely kamerája az emberi szemhez hasonlóan igazodik a külső fényviszonyokhoz, így már éjjel-nappal lenyűgöző tisztaságú képeket készít.

Pacsirták kontra éjjeli baglyok, néhány óra után kipihenten ébredők kontra tíz órákat alvók. Ahány ház, annyi (alvási) szokás. Bár a Nemzetközi Alvás Szövetség tájékoztatása szerint a 18-64 év közötti felnőtt lakosság ajánlott alvásideje 7-9 óra, a hétköznapokban ritkán érjük el az optimális időtartamot: a magyarok például átlagosan 7 óra 2 percet töltenek szunyókálássalA Microsoft-alapítónak minimum 7 órányi alvásra van szüksége ahhoz, hogy kreatívan és hatékonyan tudja elvégezni a napi teendőit. Nála az elalvás elengedhetetlen részei a könyvek, miután ágyba kerül, még legalább egy órán át olvas minden éjszaka.A vallási vezető ugyancsak 7 órát alszik, hogy kipihent legyen. Általában este 20:30-kor fekszik és még napfelkelte előtt, 3:30-kor ébred. A hajnali rutinja körülbelül hat órát vesz igénybe, amely a meditációt és a reggeli étkezést is magában foglalja.Bár a divat folyton változik, Anna Wintour éjszakai rutinja örök. A Vogue főszerkesztője az exkluzív partik és a vörös szőnyeges események nélkülözhetetlen részvevője, mégis amikor csak teheti, ragaszkodik hozzá, hogy este 10 órakor már ágyban legyen, hogy hajnali 5:00-kor egy teniszedzéssel indíthassa a napot.Az Egyesült Államok korábbi elnöke alig hat órát alszik naponta. Nagy éjjeli bagoly hírében áll, elnöksége alatt is gyakran tartott éjszakába nyúló megbeszéléseket. Ezeket csak a családi vacsora miatt hagyta félbe: máig ügyel arra, hogy minden este időt szakítson a családjára, mielőtt éjjel 1-kor nyugovóra tér.A Buffer alaptója minden nap 20 percet sétál lefekvés előtt. Álltása szerint ez a könnyed, esti testmozgás kiszakítja a munka monotonitásából, közben kiszellőzteti a fejét, így megszabadul a stressztől és jobban alszik, míg a séta a kreativitására is ösztönzőleg hat.Az álomszép esküvői ruháinak köszönhetően ismertté vált divattervező éjszakái jobbára munkával telnek. Állítása szerint az ágya a második irodája, a vázlatai jelentős részét is itt készíti, hiszen ez az a hely, ahol nem zavarja senki. Általában éjszaka 2:00-kor alszik el és reggel 8:00-kor ébred.https://sleepfoundation.org/press-release/national-sleep-foundation-recommends-new-sleep-times/page/0/1http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3042230/Sleeping-habits-world-revealed-wakes-grumpy-China-best-quality-shut-eye-South-Africa-wakes-earliest.html