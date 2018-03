Hallgasson Arany Jánost az interneten!

A hanganyagok a program internetes oldalán () érhetőek el, a honlap a felvételek rögzítésének ütemét követve folyamatosan frissül - fűzte hozzá Kucsera Tamás Gergely, aki szerint az MMA a projekttel szeretné továbbvinni a nemrég zárult Arany-emlékévet, és hozzájárulni ahhoz, hogy a 201 éve született költő életműve ma is a mindennapok részévé válhasson bárki számára.A projektet kezdeményező Rátóti Zoltán, az MMA Színházművészeti Tagozatának vezetője hangsúlyozta: a Hallgatni Aranyt! egyfajta korlenyomatnak készül, lehetőséget ad a fiatal és idősebb színészgeneráció képviselői számára is, hogy a szövegeket szavalva megmutassák, mit gondolnak a költőfejedelem műveiről.A felvételek rögzítése ősszel kezdődött Markovits Ferenc rendezésében, a műveket többek között Béres Ilona, Bodrogi Gyula, Császár Angela, Cseke Péter, Csuja Imre, Haumann Péter, Kerekes József, Kubik Anna, Oberfrank Pál, Szilágyi Tibor, Mácsai Pál, Ráckevei Anna, Szatory Dávid, Tenki Réka, Vecsei H. Miklós, Gál Tamás és Bogdán Zsolt szavalják el. A hanganyagokat a Budapest Music Centerben (BMC) rögzítik.A szövegek kiválogatásához jeles irodalomtörténészeket, Szörényi Lászlót, Korompay H. Jánost és Kulin Ferencet kérték fel. Utóbbi a sajtótájékoztatón kiemelte: a projekt az elmúlt 50 év Arany Jánossal kapcsolatos filológiai, irodalomtörténeti kutatásainak eredményeit is tükrözi. Az internetes oldalon a hanganyagok és werkfilmek mellett irodalomtudományi elemzések is olvashatóak lesznek.