Hallgassa meg a Soulwave új dalát, a Hálószobát!

A Soulwave a Kalandor című dallal tört be a köztudatba, és azóta is megállíthatatlan népszerűséggel menetel előre. Most egy újabb slágerrel jelentkeznek, mely a Hálószoba címet viseli.A dalhoz egy koncertvideó készült, melyet több koncerthelyszínen rögzítettek; forgattak az Akváriumban, Mosonmagyaróváron, Gencsapátiban és a Budapest Parkban.Fodor Máté énekes elmondta, hogy szerették volna ha a rajongók saját közegükben látják a zenekart, illetve hogy mindenki megismerje és átélje koncertjeik hangulatát.A Soulwave idén már egy díjjal is büszkélkedhet, a 2017-ben másodszor megrendezett Petőfi Zenei Díj-on Ők lett az 'Év Felfedezettje' kategória nyertesei, mely jól mutatja, hogy nagy jövő áll a zenekar előtt.