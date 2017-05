Halász Judit az idei díszvendég a POSZT-on

Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár a POSZT hétfői budapesti sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: a rendezvény három tulajdonosa, Pécs Önkormányzata, a Magyar Színházi Társaság (MSZT) és a Magyar Teátrumi Társaság (MTT) egyet tud érteni az alapkérdésekben, ennek köszönhetően a rendezvény tavaly jelentős és sikeres megújuláson ment át. Idén a hét nagyszínpadi és hét stúdió-előadásból álló versenyprogram visszakerül a belvárosba, míg a kísérőprogramok közül több koncertnek és előadásnak a Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ ad otthont - számolt be.



Az államtitkár kiemelte, hogy a POSZT Bemutatja programsorozat és a POSZT Fesztivál szintén fontos pillérei a seregszemlének, és hozzájárulnak a valódi fesztiválhangulat kialakításához, nem hiányoznak ugyanakkor a workshopok, szakmai beszélgetések sem.



Őri László, Pécs alpolgármestere méltatta, hogy a szakmai tanácsadó testület munkáját a konstruktivitás és a párbeszéd hatja át: ennek is köszönhető, hogy egy erősödő és megújuló POSZT elé nézhet a közönség - fogalmazott. Őri László és Hoppál Péter közölte: idén a pécsi önkormányzat és a magyar állam 70-70 millió forinttal támogatja a POSZT megrendezését. Keszég László, az MSZT elnöke hozzátette: a fesztivál 2015-2016 fordulóján megválasztott menedzsmentjének is köszönhetően komoly szakmai tanácsadó testület állt fel a POSZT mögött, és egyéves munka után létrehozták a seregszemle versenyszabályzatát.



Szabó László, az MTT titkára azt hangsúlyozta, hogy az idei versenyprogram két válogatója, Árkosi Árpád és Kovács Dezső nagyszerű keresztmetszetet állított össze. Mint emlékeztetett, az MTT immár harmadszor rendez szakmai konferenciát a fesztivál nyitónapján, ekkor adják át a teátrumi társaság frissen alapított színházi marketing díjait is.



Hegedűs D. Géza, a POSZT szakmai tanácsadó testületének elnöke felidézte, hogy a bizottság elsődleges feladata az új versenyszabályzat elkészítése volt; ez végül konszenzusos alapon született meg. A testület javaslatára döntött az ügyvezetés a zsűritagok, valamint az idei és a jövő évi válogatók személyéről - jegyezte meg, hozzátéve: az új szabályzat értelmében a válogatók már támaszkodhatnak az általuk választott segítőkre. Hegedűs D. Géza bejelentette: a POSZT idei díszvendége a testület egyhangú döntése alapján Halász Judit színművész.



Kővári Zsuzsanna, Magyar Attila és Szűcs Gábor, a POSZT Nonprofit Kft. vezetői hozzátették, a POSZT struktúrájában a legfontosabb változtatásokat már 2016-ban elvégezték. Ezek alapvetően sikeresnek bizonyultak, a versenyprogram azonban visszatér a belvárosba - számoltak be.



A szervezők elmondása szerint tavaly 30 százalékkal nőtt a jegybevétel és 2000 fővel a látogatószám. A jegyértékesítés idén minden eddiginél korábban indult, így az eddig befolyt jegybevétel már rekordot jelent - jegyezték meg.