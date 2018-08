Hajszálon múlt, hogy az Animal Cannibals bejusson a Tonight Show-ba

Már több millióan tekintették meg azt a videót, amelyben Kate McKinnon színésznő-komikus - aki tavaly nyáron Magyarországon forgatta legújabb filmjét - az egyik legismertebb show-ban a Yozsefváros című dalt rappeli, melyet magyarországi sofőrje, Erik tanított meg neki. Az Animal Cannibals nemrég a show felvételének helyszínén járt."Nemrég Amerikában jártunk és ellátogattunk a show felvételének színhelyére is, szerettünk volna részt venni a felvételen. Megtudtuk, hogy a felvételre a jegyeket reggel osztják ki és este már forog is, de sajnos nem tudtunk ott maradni, tovább kellett mennünk. Így Orlandoban egy vidámparkban fotózkodtunk a műsorvezetőt ábrázoló Jimmy Fallon szoborral. Majdnem összejött a nagy találkozás" - mondták a formáció tagjai a 103.9 Sláger FM-en.Az Animal Cannibals egyébként nem győz betelni a színésznő produkciójával, ezért úgy döntöttek kihívást indítanak a tiszteletére."Szeretnénk megmutatni a világnak, hogy milyen fantasztikus dolgot vitt véghez Kate. Ezért elindítottunk egy kihívást. Várjuk azokat a videókat, amelyben külföldiek próbálják meg előadni ezt a dalt. A tét negyven palacsinta" - árulta el Ricsipí, aki azt is megosztotta a hallgatókkal, miért éppen ez a nyeremény."Annak idején mikor nem tudták kifizetni a fellépésért kért gázsinkat negyven palacsintát kértünk helyette. Azt pedig szétosztottuk az ottani közösségben. Ezért maradtunk ennél, a kezdeteknél" - mondta Qka MC, aki társával együtt hétfőn éjjel a Sziget Fesztiválon is előadja a Yozsefváros című dalt a Sláger FM színpadán.