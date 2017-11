Hajós Andrást jótékonysági esten léptették le a színpadról

Leintették a színpadról Hajóst. Fotó: Végh István

Botrányba torkollt Hajós András legutóbbi stand up fellépése - írja a BorsOnline. A TASZ (Társaság A Szabadságjogokért) egyik rendezvényén vett részt, amelyen az ünnepek alatt kórházban fekvő gyerekeknek gyűjtöttek pénzt karácsonyi ajándékokra. “...este 9-től az lesz a dolgom, hogy csak akkor beszélhetek, standupolhatok, gitározhatok, ha pénzt dobnak (mint amikor a gettóban az utcán nőttem fel, és kenyérre valóért kalapoltam...)" – írta az est előtt Hajós közösségi oldalán.A rendezvény helyszínén a fellépés ennek megfelelően kezdődött, a humorista csak akkor beszélt, amikor valaki ezer forintot bedobott a kikészített perselybe. A beszámolók alapján, egy idő után már többen is kezdték zavarban érezni magukat a közönség soraiban. A fellépő ugyanis fiatalkori szexuális élményeiről, Bíró Ica iránti rajongásáról beszélt, majd abba is beavatta volna a vendégeket, hogyan nem lett homoszexuális.A publikum ennek részleteit már nem tudta meg, mert a történetben éppen ott tartott, hogy lehetősége volt egy édeshármasra a barátjával, és egy nagyon szép lánnyal, amikor is a TASZ ügyvezetője, Kapronczay Stefánia furcsa grimaszolásba és integetésbe kezdett.

– Mi a baj? Ne folytassam? Hát jó... – mondta akkor elképedten Hajós András, majd levonult a színpadról, és faképnél hagyta az egybegyűlteket. Kapronczay Stefániát a Bors nem tudta utolérni, mert a cikk készültekor éppen szabadságát töltötte, de egy munkatársa a lap rendelkezésére állt.– Hajós András már nagyon régóta támogatja a TASZ munkáját. Nagyon sok rendezvényünkön és kampányunkban részt vett már. A mostani fellépése után, még ott a helyszínen megbeszéltük vele a nézeteltérésünket, és megegyezünk abban, hogy továbbra is együttműködünk. A későbbiekben sem a TASZ, sem pedig Hajós András részéről nem kívánunk erről nyilatkozni – mondta Kertész Anna, a TASZ kommunikációs vezetője. Hajós András hirtelen lelépése egyébként az őt követő fellépőt is megzavarta, mert nem számított rá, hogy hirtelen a színpadra kell ugrania.– Az előadásból sajnos csak foszlányokat hallottam, mert épp a folyosón ültem Lakatos Márkkal, hogy az érkezőket fogadjuk. Akkor értesítettek, hogy valami gond van, amikor a vártnál előbb kellett színpadra lépnem, mert András előadásának „kurtán-furcsán" vége lett – emlékezett vissza DJ Infragandhi.