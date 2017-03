Hajdú Péter új barátnője gyereket szeretne

A titokzatos hölgyről azóta kiderült, 28 éves, Eszternek hívják és egy reklámügynökségnél dolgozik. A Fonogram-díjátadóra már együtt érkeztek, a tévés pedig másnap meg is osztotta az első közös képüket a Facebook-oldalán. Nagyon úgy fest, ez a kapcsolat rohamtempóban fejlődik, ugyanis mostanra a gyerekkérdés is előkerült - írja Femcafé Eszter a Story magazinban árulta el, számított a nagy fokú érdeklődésre, amennyire lehet, igyekszik jól kezelni. Állítása szerint az sem zavarja, hogy állandóan Sarka Katához hasonlítják. Ami azonban még ezeknél is érdekesebb volt, az az, amit a gyermekvállalásról gondol."Az előző kapcsolatom óta Péter az első az életemben, akivel komolyan gondolom. Bevallom, hogy 28 évesen már nem kezdenék bele olyan kapcsolatba, ahol a gyerekvállalás nem jöhet szóba" - nyilatkozta Eszter.