Hajdú Péter pert nyert Puzsér Róbert ellen

A nem jogerős ítélet szerint ugyanis Puzsér Róbert 2013. január 24-én közzétett bejegyzésében megsértette Hajdú Péter becsületéhez fűződő személyiségi jogait. Puzsérnak most 15 napja van arra, hogy a Facebookon bocsánatot kérjen, emellett pedig még 250 ezer forintot is kell fizetnie Hajdúnak. De fellebbezhet is, és akkor másodfokon folytatódhat az ügy - írja a 24.hu Hajdú Péter nemrégiben azt nyilatkozta, utólag már bánja, hogy perre ment Puzsérral, ami nem is csoda, mivel az ügy több mint négy éve tart; ez idő alatt pedig számtalanszor – polgári-, és büntető jogi perekben egyaránt – kellett megjelenniük a bíróságon: volt ügy, amiben azt állapították meg, nem történt bűncselekmény; volt, amit ejtettek; több esetben – mint legutóbb is – pedig elmarasztalták Puzsér Róbertet, aki többek közt pszichopatának és takonygerincűnek is titulálta már a tévést.