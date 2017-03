Hajdú Péter a válásáról, Puzsérról beszélt őszintén

Sarka Katával való szakításáról, pontosabban, hogy nem unalmas-e már az állandó adok-kapok, a műsorvezető úgy nyilatkozott: „ Mondhattam volna nemet rengeteg médium megkeresésére, akár erre az interjúra is, de az egész úgy kezdődött, hogy a másik visszaütött. Körülbelül ez az effektus. Egy biztos: én nem akarok a válásomról beszélni és Katáról rosszat mondani." - írja a BorsOnline Az utóbbi időben arról cikkeznek, hogy mindkettejüknek van már másik párja, Hajdú már el is vitte barátnőjét, Esztert nyilvános rendezvényre. Mint elmondta, novemberben ismerte meg a lányt, majd januárban kezdtek el randizni, azóta vannak együtt.Az ATV-re való igazolásáról azt nyilatkozta, hogy azóta több lehetősége van, nemcsak az ATV-re készíthet műsort, és „szakmailag nekem ez egy nagy előrelépés. Anyagilag már kevésbé."Puzsér Róberttel folyamatosan vitában áll, illetve perben is, de ma már nem menne amiatt bíróságra, hogy szarkupacnak nevezte:„Az elmúlt hat hónapban megedződtem. Ehhez képest, korábban szinte el voltam kényeztetve. Persze akkor is kaptam hideget, meleget, de nem voltam annyira edzett, hogy az ilyen személyeskedésbe hajló véleményeket, illetve gyalázkodásokat a helyén tudjam kezelni. Baromi indulatos lettem, és ezért bírósághoz fordultam. Most már utólag azt mondom, hogy nem kellett volna perre mennem Puzsérral (…) Én nem leszek attól boldogabb, hogy fizet nekem pár százezer forintot."A legutóbbi ütésváltásukra is – amelyben Hajdú lebuzizta Puzsért, aki pedig sok egyéb mellett azt válaszolta „szerezz magadnak egy igazi férfit, aki vigyáz rád és megvéd" – azt reagálta Hajdú Péter: „Na, ilyen, amikor elgurul a gyógyszere. Most éppen egy show-műsorban elengedett poén miatt. Robi ilyen! Így kell szeretni."