Hackertámadás érte a Facebook mintegy ötvenmillió felhasználóját

A Facebook mintegy ötven millió felhasználóját érinti egy nemrég felfedezett hackertámadás - közölte a közösségi fórumot működtető kaliforniai vállalat pénteken.



A Facebook szerint a kibertámadást kedden észlelték. A biztonsági rést azóta sikerült bezárniuk, értesítették a hatóságokat is a történtekről.



A vállalat szerint a támadók egy olyan biztonsági hézagot próbáltak kihasználni, amely az úgynevezett "Megtekintés mint" funkcióval kapcsolatos. Ez lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy saját profiljukat úgy lássák, ahogy az a mikroblogon mások számára megjelenik. A szóban forgó funkciót átmenetileg lekapcsolták. Egyelőre nem világos, hogy a hackerek ilyen módon hozzá tudtak-e férni az érintettek Facebook-fiókjain lévő információkhoz.



"Egyelőre nincs bizonyítékunk, ami arra utalna, hogy ezeket a fiókokat feltörték volna" - írta Mark Zuckerberg, a Facebook elnök-vezérigazgatója mikroblogján.



Ellenintézkedésként a Facebook újraindított 90 millió felhasználói fiókot, így azoknak, akik az elmúlt egy évben használták a "Megtekintés mint" funkciót, ismét be kell jelentkezniük a közösségi oldalra.



A Facebook részvényei a délután folyamán három százalékot estek a New York-i tőzsdén.



A kibertámadás roppant kényes időben érte a Facebookot, amely nemrég a Cambridge Analytica adatbotrány miatt került reflektorfénybe. A brit-amerikai politikai elemző és tanácsadó cég közel 90 millió Facebook-felhasználó adatainak feldolgozásával igyekezett képet alkotni a választók politikai beállítottságáról, és ennek alapján személyre szabott üzenetekkel próbálta meg befolyásolni őket tudtuk nélkül például a Brexit-kampány idején és az amerikai elnökválasztáskor.