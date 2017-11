Ha ott van a bakancslistáján az Uluru meghódítássa, ne halogassa tovább!

Tilos lesz megmászni 2019-től a híres Uluru sziklát Ausztráliában - jelentette be szerdán az illetékes bizottság.Az ország egyik legismertebb jelképének számító hatalmas, vörös homokkőből álló sziklatömb sorsáról egy őslakos földtulajdonosokból és kormánytisztviselőkből álló testület döntött.A bizottság elnöke, Sammy Wilson közleményében aláhúzta, hogy az Északi Területen magasodó monolitnak spirituális jelentősége van az őslakosok számára, ami bizonyos korlátozásokkal is együtt jár.

Az UNESCO világörökségi helyszínek közé tartozó 348 méter magas Uluru évente nagyjából 300 ezer turistát vonz, annak ellenére, hogy az Ayer Rockként is ismert hegy egy távoli sivatagos területen található Alice Springstől 440 kilométerre délre.A bizottság most azzal indokolta döntését, hogy a hegyhez látogató turisták immár kevesebb mint 20 százaléka akarja meghódítani a sziklát.A tilalom 2019. október 26-án lép életbe, pontosan 34 évvel azután, hogy az Uluru visszakerült az őslakos földtulajdonosok birtokába.Az Ulurut megmászni próbáló látogatók többsége még mindig ausztrál, utánuk a japánok következnek a sorban.A hegy egyébként többnyire el van zárva a turisták elől a veszélyes időjárási körülmények és kulturális okok miatt.Az 1950-es évek óta eddig 36-an haltak meg azok közül, akik megpróbálták megmászni az Ulurut, a legutóbbi eset 2010-ben történt. Az áldozatok egy részével a hőség okozta kimerülés, szívroham, vagy zuhanás végzett.A lenyűgöző látványt nyújtó természeti formáció minden valószínűség szerint ötszáz millió évesnél is régebbi. Üledékkőzetek egymásra rakódásából jött létre, ami földmozgások révén került a felszínre. Az Uluru vélhetően egy alacsonyabb hegylánc része volt, a körülötte álló társait az erózió tüntette el. A hegy vörös színét a magas vastartalom adja.