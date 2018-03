Ha nincs az árvíz, sosem derül ki, hogy az anyuka tiniket rontott meg

kép: BorsOnline

Egészen hihetetlen körülmények között derült fény arra, hogy a 24 éves Rhiannon Elisabeth Scott egy kiskorú gyermekkel létesített szexuális kapcsolatot Angliában. A nő – akinek korábban született gyermeke, de a nagyi neveli a kicsit – kempingezni ment az iskolásfiúval, egy folyó mentén vertek fel sátrukat. A páros épp bent szexelt, mikor a kiáradó folyó elmosta alkalmi fészküket. A nő és a gyerek öt órára a folyó fogságába esett, kiabálásukat egy közeli farmon hallotta meg valaki, aki értesítette a hatóságokat. Miután kimentették a perverz anyukát és a fiút, kiderült, hogy a kissrác mindössze 15 éves. - írja a BorsOnline A nő és a gyermek egy internetes szerepjáték alkalmával ismerkedtek meg egymással. A fiú, aki 12 éves kora óta van fent a Facebookon, szüleinek azt mondta, barátnője 16-17 éves. Eleinte csak játszottak, majd a játéktól függetlenül beszélgettek egymással. Ezután a nő kérésére kezdtek el járni, pedig nem is találkoztak személyesen. Később szexuális tartalmú képeket küldözgettek egymásnak, végül randiztak. Az egyik ilyen alkalommal mentek el az ominózus kirándulásra, ahol a folyó szó szerint elmosta a románcot.A nő a bíróságon elismerte, hogy többször is találkozott 14 és 15 éves fiúkkal, akikkel rendszeresen létesített szexuális kapcsolatot. Bűnlajstroma itt nem ér véget, sokszor készített magáról szexuális tartalmú fotókat, melyeket aztán kiskorú fiúknak küldött el.A fiúról, akivel lebukott, eleinte azt hitte a húszas éveiben jár. A nő a tárgyalásán azt állította, mikor kiderült a fiú pontos kora, megbeszélték, hogy addig nem találkoznak, míg a gyerek be nem tölti a 16 éves kort. Persze mindez elég nehezen hihető védekezés volt, hála a kempingezős lebukásnak.A nőt a héten két év börtönre ítélték és tíz évig olyan kezelésen kell részt vennie, hogy ne tudjon szexuális visszaéléseket elkövetni. Ügyvédje szerint a nőnek pszichés gondjai vannak, és pszichológiai szakvéleménnyel próbálta igazolni, hogy a szexuális bűncselekmény elkövetésekor nem volt önmaga - írja a Mirror.