Ha másért nem, Gary Oldmanért érdemes lesz a héten moziba menni - íme a premierek

A XX. század elején, mikor az európai égboltot gonoszan hömpölygő baljós felhők lepték el, egy ember volt, aki átlátta a helyzetet. Egy ember volt aki – míg a többiek kibúvókat kerestek és egyezkedni akartak – nem alkudott, mivel látta, hogy a háború elkerülhetetlen. Amíg a populista politika demagóg módon a valóság elhazudásával próbálta hatalmát erősíteni, egy keménykezű vezetőre volt szüksége Angliának és a világnak. Ő volt Winston Churchill. Ez a film a „brit bulldog" 1940-es hatalomra kerüléséről szól, valamint Anglia belépéséről a II: világháborúba, a zseniális Gary Oldmannal a főszerepben. A sztori néhol kicsit lapos, ám ezt a remek dialógusok és a színészi játék kiválóan kompenzálja.Néha egy-egy filmcímet látva az emberre rátör az érzés, mintha a hazai forgalmazók – ahogy azt a South Park alkotói a tizedik évad harmadik részében már a Family Guy készítőivel kapcsolatban nyilvánosságra hozták – lamantinokra bízva készítenék el adott film magyar címét. Nagyon rossz berögződés, hogy ezt gyakran hatásvadász attitűd is kíséri, bizonyára így lett a Den of Thieves néven napvilágot látott filmből is a halálvagány Gengszterzsaruk. A Gerard Butler, 50 Cent és Pablo Schreiber főszereplésével készült film egy bankrablás sztoriját meséli el, rablók vs. zsaruk felállásban. A hatásvadász cím, a sablonosan hardcore karakterek semmitmondása miatt még indokolt is lehet, melyre vigaszt talán, a szó kevésbé szarkasztikus értelmében vett „menő" akciójelenetek nyújthatnak, persze csak annak, aki az ilyesmit kedveli.Érdekes megfigyelni, hogy az európai filmgyártás újabban milyen szinten tér vissza a civilizáció gyökereihez, előszeretettel nyúl bele az antik regékbe – ahogy azt láthattuk Lantimosz Egy szent szarvas meggyilkolása című munkája kapcsán – vagy dolgoz fel bibliai témákat – mint Aronofsky páratlanul sokkolóra és lenyűgözőre sikeredett anyám!-ja. A Thelma is ezt a vonalat követi. A norvég Joachim Trier jegyezte alkotás hangsúlyos szimbólumok kövezte úton vezet el az emberi psziché legmélyére, feltárva a főszereplő lány sorsát. Mindehhez erősen kreatív vizuális megvalósítás társul, melyet a színészi alakítások tesznek még tökéletesebbé.